Dal 4 al 18 settembre 2021 si terrà la quinta edizione di In Principio, la rassegna dell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicata alla musica sacra, promossa in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Padova, con il Patrocinio del Comune di Padova, la media partnership del settimanale diocesano La Difesa del popolo, e con il sostegno della Fondazione Cariparo. Oltre alla tradizionale Messa in ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani defunti, la formula di In Principio accoglierà alcune significative novità come l’istituzione del primo convegno di musica sacra contemporanea, l’incremento delle possibilità di ascolto e approfondimento musicale ispirate a particolari temi della fede cristiana, e l’opportunità di utilizzare nuovi spazi esecutivi.

Sabato 4 settembre alle ore 9.30 al Teatro del Seminario Maggiore di Padova, In Principio verrà inaugurato con una nuova occasione di incontro e confronto. Con il titolo Concordia discors, la rassegna promuove la prima conferenza sul tema della musica sacra contemporanea coordinata da don Gianandrea Di Donna, direttore dell’Ufficio per la Liturgia e docente alla Facoltà teologica del Triveneto, con la partecipazione di monsignor Giuseppe Liberto, direttore emerito della Cappella Sistina, Marco Angius, direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto, e il compositore Christian Cassinelli. A conclusione del convegnoverrà eseguito in prima assoluta Echi dalla memoria di una lettera, brano per mezzosoprano e archi appositamente commissionato al compositore sardo che accosterà per la prima volta la vocalità di Chiara Osella, affermata interprete del repertorio contemporaneo internazionale, all’Orchestra di Padova e del Veneto.

Alle ore 19.30 (sabato 4 settembre) la Basilica Cattedrale di Padova accoglierà il frutto della conferenza attraverso l’esecuzione di una serie di brani di monsignor Giuseppe Liberto e di Marcel Dupré. All’Orchestra di Padova e del Veneto si uniranno la Prima tromba OPV Simone Lonardi e l’organista Alessandro Perin in qualità di solisti, per la direzione di Cesare Della Sciucca.

Domenica 5 settembre alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Salone del Palazzo della Ragione di Padova si terrà l’esecuzione de Il Paradiso di Dante su musiche di Salvatore Sciarrino. L’evento sancirà la prima collaborazione tra OPV e il collettivo Anagoor. Completano il quadro la presenza di solisti internazionali che rispondono al nome di Garth Knox alla viola e viola d’amore, Andrea Biagini al flauto e Lorenzo Gentili Tedeschi al violino.

Sabato 11 settembre alle ore 21.00 nel Duomo dei Militari San Prosdocimo avrà luogo il concerto per organo su musiche di Händel e Mozart. L’evento vedrà protagonista il M° Massimo Dal Prà e celebrerà il restauro dell’organo monumentale di inizio Novecento, opera di ditte organarie tedesche, che tornerà finalmente a suonare dopo un lungo processo di restauro.

L’appuntamento conclusivo avrà luogo sabato 18 settembre alle ore 18.00 nella Basilica Cattedrale con la tradizionale Messa in ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani defunti, celebrata da monsignor Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi di Padova. In occasione del 250° anniversario della visita a Padova del giovane Mozart, la messa verrà celebrata sulle note della Missa Brevis K 259 per soli, coro, orchestra e organo. All’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° Alessandro Cadario si unirà il Coro Città di Piazzola sul Brenta diretto dal M° Carlo Piana.

Gli appuntamenti di In Principio sono a ingresso libero (a esclusione de Il Paradiso di Dante di domenica 5 settembre) su esibizione di green pass fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria per gli eventi del 4, 11 e 18 settembre al sito www.opvorchestra.it o T. 049 656848 – 656626.