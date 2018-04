Dopo un anno di partecipazioni a importanti festival internazionali, il 5 Aprile scorso è uscito nelle sale italiane Lovers: piccolo film sull’amore, ultima fatica dello sceneggiatore e regista Matteo Vicino. Come parte del tour promozionale, venerdì 13 Aprile si è tenuta presso il Teatro Kolbe di Mestre una proiezione della pellicola curata da Cinit – Cineforum Italiano.

Presente alla proiezione anche Margherita Mannino, attrice padovana della compagnia del Teatro Stabile del Veneto e protagonista della pellicola. Lovers racconta le complicate dinamiche della vita di coppia attraverso quattro episodi che spaziano dai toni tragici a quelli della commedia, contando su quattro solidi protagonisti (al fianco dell’attrice padovana Primo Reggiani, Antonietta Bello e Luca Nucera, con la partecipazione di Ivano Marescotti).

Al termine della proiezione l’attrice ha risposto alle domande del pubblico, parlando del suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo e della sua esperienza lavorativa con il regista Matteo Vicino, che la giovane interprete descrive come un artista “eclettico, imprevedibile e pieno di risorse”. L’attrice ha poi ricordato i suoi prossimi impegni sul palco, a cominciare dallo spettacolo Dal buio un grido (Aldo Moro come Antigone), che sarà rappresentato il 9 maggio presso il Cinema Teatro Busan di Mogliano Veneto in occasione dei 40 anni dalla scomparsa di Moro.

