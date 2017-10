IT (2017) di Andrés Muschietti

Diretto da Andrés Muschietti (“La madre”) e tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King – uno dei classici della letteratura horror moderna -, IT narra la storia di sette giovani emarginati di Derry, piccola cittadina nel Maine, che si autodefiniscono il Club dei Losers, ovvero dei “perdenti”.

Ognuno di loro, oltre a vivere una condizione di marginalità sociale e familiare, è vittima e bersaglio di un branco di bulli del posto. Ma non solo, quello che li rende veramente uniti è l’aver visto materializzarsi le proprie paure inconsce sotto forma di un antico predatore muta forma che indossa quasi sempre un costume da clown, che non possono fare altro che ribattezzare IT. L’essere prende le sembianze delle paure più remote delle sue vittime ed esce dal suo stato di ibernazione ogni 27 anni, per nutrirsi dei residenti più vulnerabili della cittadina, ovvero i bambini.

Il Club dei Perdenti, una volta presa coscienza della situazione, si compatta per riuscire a sconfiggere le proprie fobie, decidendo di cercare in ogni modo di fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino di nome Georgie, fratello minore di uno dei protagonisti, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all’interno di un tombino, finendo dritto tra le braccia di Pennywise il Clown.

Nonostante i terribili pericoli che devono affrontare i loro figli, gli adulti di Derry, veri assenti della storia, appaiono poco disposti – o addirittura incapaci – di aiutarli, chiudendo un occhio nei confronti dei bulli, e ignorando del tutto il mostro che flagella la loro città da tempo immemore. La loro apatia, perfino di fronte ad evidenti atti di violenza, è un raccapricciante promemoria dell’influenza spirituale che Pennywise ha sull’intera città.

Il terrore di IT è incarnato senza dubbio dal maligno clown, Pennywise, divoratore di bambini e dispensatore di paure. Bill Skarsgard, interprete del ruolo, ha capito che l’essenza del suo personaggio è incarnato dal bisogno che i bambini credano in ciò che vedono. Il film tratta fondamentalmente la volontà di affrontare e combattere la paura, perché se i ragazzini non avessero timore di Pennywise, avrebbero una possibilità concreta di sconfiggerlo, ma le proprie insicurezze sono così radicate e profonde che capire dove finisce la realtà ed inizia l’incubo è spesso impossibile.

IT richiama per molti aspetti, sia dall’ambientazione che alla colonna sonora, le pellicole anni ’80, anche se le citazioni e i rimandi sono solo la base per un film estremamente moderno e contemporaneo nello stile e nelle tematiche, che rimarcano come la storia scritta da Stephen King sia sostanzialmente senza tempo.

La paura, intesa non solo come fobia verso qualcosa di specifico, ma anche concreta difficoltà di passaggio dall’età della spensieratezza a quella della responsabilità, è un elemento centrale del film, la benzina che alimenta Pennywise, il cui scopo, oltre che ovviamente a uccidere, è quello di regalare alle sue vittime l’illusione di un’eterna fanciullezza.