SVIZZERA: QUANDO GLI IMMIGRATI ERANO GLI ITALIANI

Quando gli immigrati erano gli italiani. Presi nella morsa della fame e della povertà se ne andavano dall’Italia in cerca di lavoro. Tra le tante mete ambite la Svizzera che li accoglieva con malavoglia in un gioco di disprezzo, paura e necessità. Un fenomeno iniziato sul finire degli anni ’50 e documentato dallo sguardo attento e mai invasivo di Alexander J. Seller con la collaborazione di Rob Gnant e June Kovach. “Siamo italiani” (Die Italiener, 1964) è un documento storico, sincero e profondamente umano, che abbatte il luogo comune, scavando nel problema sociale, dando vita a un’inchiesta visiva, dal profilo antropologico. L’occhio dell’autore scruta e senza inibizione scende nelle strade, entra nelle case, scavalca i cancelli delle fabbriche, esplorando quella quotidianità, in parte sconosciuta, in parte ignorata, che fa discutere e riflettere. Vi è una lettura del presente che non inquadra solo momenti di difficoltà e tristezze, ma sa portare alla luce anche gioie e conquiste.

All’inizio del film gli italiani si presentano indicando il nome, l’età e la città d’origine, personaggi che nel corso della narrazione, grazie alle testimonianze, s’insinuano con naturalezza raccontando spaccati del loro presente. Una modalità narrativa non utilizzata per la parte svizzera, che con voci e volti, rimane nell’anonimato, quasi a intendere il giudizio comune elvetico, la cognizione superficiale che essi avevano degli immigrati. Ed è questo lato oscuro della “Svizzera per bene” a rendere il documentario di Seller un qualcosa di scomodo, ma altrettanto necessario, innescando, durante e dopo la visione, un momento di confronto con i propri mostri.

Recensione di Eleonora Nascimben