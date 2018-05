Ivano Battiston. Colori per sognare

Venerdì 15 giugno alle 19.00, con la presenza dell’artista, si inaugura a Venezia,

presso lo spazio Multimedial Laboratory Art Conservation, la mostra personale di

Ivano Battiston. La mostra si avvale del patrocinio dell’ANFFAS Venezia.

Il repertorio immaginativo di Battiston, friulano cresciuto tra Trieste e Milano,

ripercorre la vicenda personale dell’artista dopo essere stato colpito nel 2009 da un

grave problema di salute. Gli acquerelli, che da allora ha realizzato, rappresentano il

percorso che gli ha permesso di cogliere comunque la poesia, ovunque sia un raggio

di bellezza : “con la pittura ho ritrovato quella parte di me stesso oramai annullata per

dare un senso di continuità alla mia vita”.

L’opera di Battiston non si risolve dunque in una mera rappresentazione artistica

ma è altresì un messaggio di speranza per le persone nella sua stessa situazione: “c’è

sempre una via d’uscita, una strada per rissollevarsi”, afferma egli stesso.

La struttura compositiva dell’opera è risolta con riquadri colorati che contengono

elementi figurativi nei quali si riconoscono soggetti e momenti dalla vita quotidiana

dell’artista come il portone di casa, la tavola pronta per il pranzo, la finestra da dove

guarda il tramonto oppure il parco dove poter godersi la primavera. Il colore e I segni

grafici vengono utilizzati per esprimere una realtà piena di immaginazione. Lavori

che ricordano Paul Klee, suo artista prediletto, ma anche la Pop Art britannica con i

lavori ispirati alla mitologia greca, come in Joe Tilson.

L’attività pittorica di Battiston, appare oggi parte integrante dell’attività terapeutica e

i riquadri colorati degli acquerelli rappresentano i mattoni per la costruzione delle

pareti di un edificio immaginario dove far vivere il suo corpo e la sua mente.

La mostra sarà accompagnata da brevi descrizioni scritte a matita , a volte poesie

ispirate alle cose che caratterizzano la sua vita quotidiana, che aiuteranno lo

spettatore ad entrare nel suo personale mondo immaginativo fatto di forme, di colori

Ivano Battiston

Colori per sognare

Multimedial Laboratory Art Conservation

Fondamenta degli Ormesini – Venezia

15 giugno – 30 giugno 2018