Jack On Tour, il rockumentary che vede come protagonisti Joe Bastianich e Giò Sada, torna nuovamente in onda, questa volta lungo le strade di una città speciale: New York.

Jack On Tour – From Lynchburg To NYC racconterà, sempre a bordo del van nero Jack Daniel’s, la scoperta della parte più autentica della metropoli americana, e sarà trasmesso in 4 puntate ogni mercoledì dal 15 novembre alle 20:45 su Sky Arte HD (e alle 22:55 su Sky Uno HD), disponibile inoltre su Sky On Demand.

Joe Bastianich ha un rapporto speciale con New York, qui infatti ha trascorso buona parte della sua vita e si è imposto come chef, oltre a coltivare in parallelo la passione per la musica. Sarà quindi proprio Joe a mostrare con Giò Sada i luoghi più iconici, alla scoperta delle sue sonorità. Insieme visiteranno i quartieri e le strade che racchiudono e raccontano le svariate anime della città, partendo dal Queens, dove Joe ha passato i primi anni di vita.

Jack On Tour – From Lynchburg To NYC non è solo un rockumentary on the road, ma spazierà a 360° includendo la musica, con performance unplugged uniche eseguite nelle location più caratteristiche della metropoli, la cucina, con alcuni curiosi food tip di Bastianich, e l’anima artigianale che caratterizza molte attività presenti nella Grande Mela.

Nella prima puntata del 15 novembre si racconterà la storia di Roy Bittan, il tastierista della E Street Band che da sempre accompagna Bruce Springsteen. A Brooklyn ci saranno Opal Le, giovane musicista, e John Pizzarelli, chitarrista e grande protagonista del cartellone dello storico locale jazz Blue Note. Infine, la storia di Anastasia Cole Plakias che segue la costruzione e lo sviluppo di piccole fattorie sui tetti dei palazzi che si affacciano su uno skyline mozzafiato.

Realizzato da Nonpanic Banijay, Jack On Tour – From Lynchburg To NYC si avvale della collaborazione di Sony Music e Faro Records. La regia è a cura di Alessio Muzi; capo progetto Raffaele Di Sipio; produttore esecutivo Emanuela Bertolotto.