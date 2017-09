Ci sono coppie cinematografiche che trascendono il mondo del cinema. Jane Fonda e Robert Redford vanno oltre i successi hollywoodiani, oltre gli Oscar e oltre i Leoni (quelli d’Oro alla Carriera assegnati proprio questa sera alla 74. Mostra del Cinema di Venezia.

Il carisma di queste due star senza tempo – ma orgogliosamente anziane – ha letteralmente lasciato a bocca aperta pubblico e addetti ai lavori. Un affetto e una stima guadagnate in decadi di successi cinematografici e impegno civile. Ora, ancora una volta insieme, scherzano e giocano e continuano a commuovere chiunque. Ecco le foto dei divi arrivati in laguna per presentare Our Souls at Night.