“Jarry. Il sesso, l’arte e l’elogio della bicicletta”, lo spettacolo ideato da Mario Esposito

“Jarry. Il sesso, l’arte e l’elogio della bicicletta” è lo spettacolo ideato da Mario Esposito, in programma nella Cafe’ Sconcerto Sala Teatro di Mestre da venerdì 19 a domenica 21 gennaio (feriali alle 21, festivi alle 17), con cui, a 150 anni dalla nascita, viene reso omaggio al ” padre di tutte le avanguardie teatrali del ‘900″. Lo spettacolo trae spunto dal romanzo di Alfred Jarry “Il Supermaschio”, pubblicato a Parigi nel 1902, romanzo al quale l’autore, precursore del teatro surrealista francese, era particolarmente legato. Il grande successo di UBU ROI (UBU RE), l’opera teatrale sua più conosciuta, ha di fatto oscurato tutta la sua produzione poetica e letteraria. Jarry nelle sue opere denuncia l’imbecillità umana, inventa una nuova forma di teatro ed è precursore del surrealismo di André Breton e Apollinaire, del teatro dell’assurdo di Beckett e Ionesco.

Ma nel teatro dell’assurdo di Jarry non esiste solamente il grottesco, il codardo e crudele Ubu, esiste anche il suo alter ego, il Supermaschio, per il quale “L’amore è un atto senza importanza perché lo si può ripetere all’infinito”.

Il protagonista del romanzo André Marcueil vuole verificare dal vivo questo paradosso, imitando l’impresa erotica “dell’Indiano tanto celebrato da Teofrasto”, che in un solo giorno riusciva ad avere settanta amplessi e più. Assoldando sette famose prostitute “le più quotate alla Borsa galante di Parigi”, il mediocre Jarry/Marcueil trasformandosi in un muscoloso indiano proverà a eguagliare se non a superare l’impresa erotica al limite dell’impossibile. Ma alle sette prostitute si sostituirà la bella e giovane Ellen Elson “un soldo di donna” che però ha una personalità segreta ed enorme risorse nascoste. Anche lei è una Superfemmina che crede nel record dell’Indiano e si esibirà con lui in una maratona erotica di 24 ore ininterrotte, riuscendo a battere il record citato da Teofrasto. La vicenda erotica dell’Indiano si intreccia a quella di un incontro, una “visita d’amore”, tra una vecchia prostituta e un giovane inesperto di sesso e a quella di una folle “cinque giorni”, una gara tra una locomotiva e una quintupletta, con cinque ciclisti dopati con il “Perpetual Motion Food, un carburante umano a base di alcol e stricnina.

La gara è la Parigi-Wladivostok-Parigi di diecimila miglia. Il vincitore sarà un “velocipedastro” che si è intromesso clandestinamente nella gara unicamente per corteggiare la giovane e bella Ellen, coprendola di rose rosse. Lo spettacolo di chiaro stampo futurista (il romanzo è ambientato nel 1920) vede in scena Alessandro Esposito, Camilla Grandi, Vittorio Lora, Romina Marini e lo stesso Mario Esposito. Lo spettacolo propone una risata liberatoria sull’amore ai nostri giorni e un elogio della bicicletta come mezzo di locomozione veloce e moderno che Jarry possedeva e dal quale non si staccava mai. E che dire della Passione di Cristo come tappa di montagna del Tour de France, che vede Gesù forare la sua ruota anteriore a causa di una corona di spine posta sulla strada e costretto a fare il Calvario con la bicicletta sulla spalla?

Lo spettacolo presenta inoltre due surreali sketches “inediti”, frutto di due conferenze sull’arte tenute da Jarry al Salone degli Indipendenti di Parigi tra il 1901 e il 1903.

Ingresso unico 10.00 euro.

Prenotazione Posti: 041-5441839 (Segreteria telefonica) e

3207598946 (solo messaggio Whatsapp o SMS)

JARRY E LA PATAFISICA.

Jarry (1873-1907) è inventore della Patafisica ovvero “La scienza delle soluzioni immaginarie, scienza che è stata inventata perché ve n’era un gran bisogno”.

Dal 1948 esiste a Parigi un Collegio di Patafisica impegnato a divulgare e far conoscere gli scritti di Jarry. Negli anni ’50 del secolo scorso il Collegio pubblicava dei Quaderni (Cahiers du Collège de ‘Pataphisique) con numerosi inediti e aveva tra i collaboratori Jacques Prèvert, Eugene Ionesco, Boris Vian, Jean Genet, Raymond Queneau, Eric Satie e tra i simpatizzanti Marcel Duchamp, Max Ernst, René Clair, Salvador Dalì e molti altri.

In Italia tra gli estimatori di Jarry figuravano e figurano Italo Calvino, Umberto Eco e il pittore Enrico Bay e inoltre il matematico Giorgio Odifreddi, il poeta e scrittore Edoardo Sanguineti e il premio Nobel Dario Fo.

Jarry morì a soli 34 anni alcolizzato e, in punto di morte, chiese come ultimo desiderio uno stuzzicadenti.