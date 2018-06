La trama è pressappoco sempre la stessa: tante specie di dinosauri vivono su un’isola a largo della civiltà e poi a un certo punto le cose vanno male.

La differenza è che, in questo nuovo film della saga iniziata nel 1993, i dinosauri vengono trasportati a nord di Los Angeles e le cose vanno veramente male.

Dopo essere fuggiti sulla loro isola, i dinosauri sono stati abbandonati alla loro natura selvaggia; un vulcano in eruzione minaccia di spazzarli via del tutto. Ovviamente la campagna di ecologisti pro-dinosauro dal cuore tenero fa di tutto per salvarli. L’anziano Sir Benjamin Lockwood, ex socio in affari del fondatore del parco Hammond, sta ora progettando di deportare i dinosauri sua nuova isola dove nessuno farò loro del male.

Per realizzare questo progetto l’incaricato è il nuovo amministratore delegato Eli Mills (Rafe Spall), che in realtà ha ben altri progetti milionari. Nell’impresa vengono coinvolti la vecchia responsabile del parco, Claire Dearing, e l’ex addestratore di velociraptor Owen Grady. Quando i due scopriranno le pericolose intenzioni di Mills, ad aiutarli in un certo senso, accorrerà la nipotina di Sir Benjamin.

L’avventura giurassica di J.A. Bayona è piuttosto artificiosa e i personaggi sono troppo caricaturali. Si possono intuire le intenzioni del regista nel voler plasmare una trama interessante e inquietante allo stesso tempo. Meno avventura e più thriller di fantascienza. E potrebbe anche andare bene. Ma alcuni punti, proprio quelli originali e più tenebrosi, dal punto di vista umano, non sono sviluppati a dovere, troppo buttati lì e lasciati a un futuro destino.



Poi, per carità, ci sono alcune scene divertenti e le tecniche di animazioni dei dinosauri sono rifinite nei dettagli di tenerezza e paura. Tuttavia è un film privo di carattere. C’è un sentore di stanchezza. Jurassic World – Il Regno Distrutto è una specie di pastiche di film catastrofici, con il difetto imperdonabile di non regalare emozioni.