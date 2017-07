Quest’anno il Lucca Summer Festival festeggia il suo ventesimo compleanno. Nato nel 1998, il Festival si tiene nel centro città, all’interno delle mura storiche, e tra i nomi che lo hanno reso grande contiamo artisti immortali quali Bob Dylan, David Bowie e Eric Clapton. Per l’edizione 2017 sono numerosi gli interpreti invitati a celebrare questo traguardo: da Ennio Morricone ai Green Day, passando per Robbie Williams, i Rancid e – naturalmante – i Kasabian.

Il gruppo inglese ha portato a Lucca i successi del suo ultimo album. Anticipato dal singolo You’re in Love with a Psycho (che ha riscosso opinioni discordanti), questo è il sesto album della band, che qui sceglie di abbandonare in parte l’elettronica a favore di un suono maggiormente basato sulle chitarre. Sergio Pizzorno &Co scelgono una sorta di ritorno alle origine, all’ispiratore rock anni 70, mantenendo il coraggio di sperimentare che da sempre li caratterizza.

Il concerto di domenica sera è stato preceduto dalla performance dei Nic Cester & The Milano Elettrica, nuovo progetto di Nicholas Cester (Jet), accompagnato da musicisti di alto livello, tutti italiani: citiamo ad esempio Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) e Sergio Carnevale (Bluvertigo). L’eclettico gruppo ha saputo scaldare il pubblico con la sua travolgente energia, portando sul palco il giusto mix di rock, soul e blues.

I Kasabian, come d’obbligo, si sono fatti attendere un po’. Il loro show si è aperto con un inaspettato e meraviglioso Nessun dorma, accompagnato a squarciagola dai fan. Un bell’omaggio alla città natale di Puccini. La scaletta comprende i più noti successi della band, vecchi e nuovi: III Ray, Days are Forgotten (introdotto dal ritornello di Volare, di nuovo una strizzata d’occhio al Bel Paese), Eez-Eh, Shoot the Runner, Bless the Acid House. La loro ultima fatica, You’re in Love with a Psycho, dal vivo dà il massimo.

La riuscita del concerto è costruita in larga parte sul duetto Sergio Pizzorno – Tom Meighan, che si caratterizza per un affiatamento perfetto; i due scherzano tra loro, presentano i brani e interagiscono con gli spettatori, mentre il resto della band li sostiene. Il pubblico, stupendamente variegato per età e stili, si lascia travolgere. Come da tradizione, la band è richiamata sul palco per i bis; finalmente arriva la tanto attesa Goodbye kiss, eseguita in versione acustica: assolutamente indimenticabile.