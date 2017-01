‘La banalità del male’ al Teatro Ca’ Foscari di Venezia

La banalità del male è lo spettacolo di e con Paola Bigatto tratto dal celebre saggio-reportage di Hannah Arendt che va in scena per il Giorno della Memoria nell’ambito della rassegna Correlazioni- Stare al mondo mercoledì 25 alle 20.30 e giovedì 26 alle 17.30 al Teatro Ca’ Foscari di Santa Marta.

Nel 1961 la filosofa tedesca seguì come inviata del The New Yorker, a Gerusalemme il processo a Otto Adolf Eichmann che aveva avuto il ruolo di realizzare logisticamente la ‘soluzione finale’, cioè lo sterminio degli ebrei al fine di rendere i territori tedeschi ‘judenrein’. Il resoconto suscitò una grande ondata di proteste e una accesa polemica soprattutto da parte della comunità ebraica internazionale, a causa della particolare lettura che la studiosa diede al fenomeno dell’Olocausto e dell’antisemitismo in Germania.

Abbiamo intervistato Paola Bigatto, che insegna anche in due importanti scuole di teatro italiane, la Civica Paolo Grassi di Milano e l’Accademia Teatrale veneta.

Quali le ragioni che l’hanno indotta a mettere in scena 14 anni fa questo adattamento del lavoro di Hannah Arendt? ‘Divulgare la originale posizione della Arendt su di un tema da sempre oggetto di dibattito. Soprattutto rimarcare in particolare due aspetti. Anzitutto che la legalità, nella nostra cultura continuamente richiamata come un valore in sé, non lo è sempre stata , come ci dimostrano queste vicende, e può ritornare a non esserlo. L’altra faccia della medaglia è appunto la capacità di conservare una autonoma capacità di giudizio su quanto ci accade intorno, in grado di consentirci di comprendere correttamente il contesto. La mancanza di idee, la lontananza dalla realtà, possono essere molto più pericolose di tutti quegli istinti malvagi che si crede siano innati nell’uomo’.

Ogni ricorrenza corre nel tempo il rischio di trasformarsi in un rito. Come evitare questo pericolo per il Giorno della Memoria? ‘Sono fermamente convinta che il ricordo in sé non ha alcun valore se esclusivamente rivolto al passato. E’ necessario praticare quella che io chiamo la ‘rammemorazione’ cioè la comparazione fra quanto viene evocato e il contesto in cui viviamo. Sino ad ora in tutte le rappresentazioni de ‘La banalità del male’ rivolte al mondo della scuola dopo lo spettacolo mi sono sempre confrontata con gli studenti in un dibattito che ritengo indispensabile integrazione dello spettacolo. Con i ragazzi cerco di mettere a fuoco i concetti di definizione di bene e di male, il potere che ciascuno ha nei confronti delle proprie azioni’.

E gli eventi evocati nel Giorno della Memoria in cosa possono collegarsi al nostro presente? ‘Ad esempio il tema dei profughi è in grado di illuminarci a questo proposito. Ricorderò solo a chi ha perplessità nei confronti del riconoscimento del diritto di asilo agli immigrati che diverse decine di migliaia di ebrei morirono nei campi di sterminio perché l’Inghilterra li aveva respinti in quanto ne aveva già accettati più di centomila’.

Programmi per il futuro? ‘Sto pensando per la prossima stagione ad uno spettacolo per le scuole su I promessi sposi, in cui mettere a punto la definizione di bene e di male e in particolare della zona di libertà di cui deve far buon uso ciascun individuo, argomento che mi pare fondamentale per la formazione delle giovani generazioni. Con gli studenti dell’ultimo anno dell’Accademia Teatrale Veneta come saggio metteremo in scena a maggio, in collaborazione con il Centro Studi per la Ricerca Documentale sul Teatro e il Melodramma Europeo, una selezione delle lettere che si scrissero Eleonora Duse ed Arrrigo Boito. Da ultimo sono impegnata come docente nel corso di specializzazione per attori professionisti Attore per l’arte, in cui si formano professionalità nuove nel campo della divulgazione culturale’