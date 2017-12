Uno scenario da sogno, un palasport che per l’occasione si trasformerà in una spettacolare pista su ghiaccio: tutto questo è La Bella e la Bestia… On Ice, che si terrà il prossimo 29 dicembre al Palaprometeo (ex Palarossini) di Ancona.

“Beauty and the Beast… On Ice” si annuncia come lo spettacolo sul ghiaccio di queste feste natalizie! Il grande successo de La Bella e la Bestia ora è anche uno strepitoso spettacolo sul ghiaccio. Le stelle del pattinaggio artistico russo incontrano il pubblico nella fiaba più romantica. Il racconto fatto di tragedia, amore, vendetta, promesse e magia scivola sul ghiaccio, mentre Bella si innamora della Bestia rompendo l’incantesimo che ha maledetto il principe, nella storia amata dal pubblico di ogni età.

Un successo internazionale, con oltre venti pattinatori che hanno iniziato a muovere i primi passi sul ghiaccio dall’età di quattro anni, calcando le scene prima come atleti e poi come performers d’eccezione con il gruppo “Russian Ice Star”. Ad interpretare Bella la davvero bellissima Anastasia Olson. Di origine statunitense, ha vinto per tre volte la medaglia d’oro nazione Usa, portando sul ghiaccio la sua espressività ed eleganza nella danza. E’ sempre stata leader negli spettacoli internazionali, vestendo il ruolo di protagonista di “Biancaneve” e anche di Bella nello spettacolo dell’inverno 2017. Ad interpretare La Bestia il pluricampione europeo e del mondo Valdis Mintal. Da Tallin, Estonia, si distingue per la sua classe mentre danza sul ghiaccio. Anche lui ha rivestito il ruolo di protagonista in molti show, spesso in coppia proprio con Anastasia. Il connubio perfetto per “Beauty and the Beast on ice”.

Ma non saranno la sola coppia affiatata sul ghiaccio. A stupire il pubblico con i loro giochi aerei ci saranno anche Alexander e Ekaterina Belokopytov’s, una vita trascorsa insieme. Nati nella stessa città russa di Saratov, hanno partecipato alle stesse scuole di formazione, sia atletica che circus, laureandosi come ginnasti aerei qualificati. Sono sposati e insieme si sono esibiti in tutto il mondo: Argentina, Francia, Egitto, Spagna, Corea, Arabia Saudita, Brasile, India, Danimarca, Polonia, Italia, Spagna, Kuwait e Giordania. Gli altri atleti/artisti arrivano dalla Russia, l’Ucraina e persino dal Giappone, come Rie Suzuki che ha studiato tutti i campi della danza, dal jazz al flamenco, dall’hip hop al balinese. Vederlo danzare sul ghiaccio è pura magia. Così come sono magici i fratelli Mykhaylo e Oleksandr Galmiz & Halmiz, che sono i responsabili della creazione e del mantenimento del ghiaccio, affinché la pista sia assolutamente perfetta per ospitare lo spettacolo. Un lavoro complicato e affascinante che il duo realizza da oltre vent’anni. Fantastici anche i cambi di costume, le scenografie, le coreografie studiate da Liudmilla Butskova, che arriva dal grande palcoscenico del Teatro Bolshoi. Gli effetti speciali sapranno conquistare il cuore del pubblico in due ore di show, diviso in due atti. Un crescendo di emozioni per tutta la famiglia, fino al lieto fine.

Lo spettacolo di Ancona è organizzato da: Alhena Entertainment, Ventidieci e Dimensione Eventi. Local Partner: Diade produzioni. Biglietti in vendita nei circuiti TicketOne e Ciaotickets.

Per maggiori informazioni: www.alhena.it