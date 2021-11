Aziende fatte in spezzatino: un tema che è quanto mai di attualità anche nella nostra economia e nel nostro Paese e chi rischia sono i lavoratori.

Primo lungometraggio della giovane regista argentina Micaela Gonzalo, classe 1987: ambientato nel Rio Grande, isola della Terra del Fuoco argentina, il film parla di un faticoso, doloroso e lento riscatto, sullo sfondo un periodo di grave recessione economica.

La giovane Jimena è rimasta sola, dopo che anche la madre è scomparsa, non si sa come, ma forse internata per problemi psichici. Il padre, alla sua nascita, aveva abbandonato lei e la madre, sicuro che la bambina non fosse figlia sua, portando con sé il primo figlio Mariano. E’ proprio dal fratellastro che Jimena si rifugia, raggiungendolo avventurosamente attraverso tutta l’Argentina, facendo piccoli furti e imbrogli per procurarsi i mezzi per viaggiare.

Il fratello ha un buon lavoro in una azienda elettrotecnica, ma anche lui insegue i suoi sogni in maniera non proprio legale.

Tuttavia, pur in quel luogo freddo, inospitale ed estremo, ma anche affascinante, Jimena per la prima volta trova un calore umano e una famiglia protettiva proprio tra le colleghe e i colleghi della fabbrica, uniti ancor di più dallo sciopero contro la chiusura della “loro” fabbrica, una circostanza drammatica ma che, incidentalmente, salverà persino la vita ai due fratelli.

Il fenomeno delle “imprese recuperate” in Argentina è stato in varie occasioni portato sul grande schermo (per esempio il documentario “The Take”, di Awi Lewis e Naomi Klein al festival di Venezia 2004) ed è stato anche di ispirazione per aclune imprese in Italia.

In questa intensa e molto bella pellicola della Gonzalo, ora in concorso al 39° Festival del Cinema di Torino, è sottolineato il senso della collettività, che offre un riparo e un esempio di solidarietà che diventa la molla anche per un riscatto personale.