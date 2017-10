“Per trovare la giustizia bisogna essere fedeli: essa come tute le divinità, si manifesta soltanto a chi crede”. Inizia con questa citazione di Piero Calamandrei il film scritto da Enrico Maisto e Valentina Cicogna. Vincitore del Premio Solinas per il Documentario nel 2015 è prodotto dalla milanese Start di Riccardo Annoni, in co-produzione con RAI Cinema.

Sessanta cittadini, estratti a sorte da un sistema informatico, prendono posto nell’aula in cui si celebrano i processi della II sezione della Corte d’Assise d’Appello. I fortuiti candidati passeranno un giorno intero fra le pareti rivestite d’onice, in attesa di sapere se, aldilà della propria volontà, saranno scelti dal Presidente della Corte per assurgere a un ruolo di cui molti non conoscevano nemmeno l’esistenza, il ruolo di giudice popolare.

Il film racconta, dal punto di vista dei cittadini che sono stati chiamati dalla legge, la cronaca di quella giornata particolare.