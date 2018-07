Chaque famille est unique et porte ses particularités. Celle de la famille Bélier est que ses membres sont sourds-muets, à l’exclusion de la fille Paula. Cependant, ils ne s’arrêtent pas face à cet obstacle, mais au contraire ils parviennent à s’intégrer dans la société et dans la vie publique.

Sorti en 2014, ce film a été très apprécié et a reçu plusieurs reconnaissances, parmi lesquelles cinq César et un “European Film Award”.

Paula est la protagoniste de ce film: interprétée par Anne Peichert (Louanne), elle est la plus grande ressource de sa famille et a depuis toujours une responsabilité fondamentale: elle est l’interprète de sa famille. Pour cette raison, elle fera beaucoup de sacrifices, surtout en ce qui concerne ses plus grandes passions. Mais cela vaudra le coup!

La musique n’est pas seulement un élément de la bande sonore: elle entre dans l’histoire et marque les étapes les plus importantes de l’adolescence de Paula.

Tous les acteurs jouent parfaitement, en rendant au mieux la psychologie et la personnalité de leur personnage, dont l’histoire occupe une place précise, grâce à un scénario simple mais soigné dans les moindres détails. La symbiose entre comédie, sentiment et drame de ce que la vie réserve à la famille Bélier est parfaite et ce film transmet une morale très importante, c’est pourquoi nous le recommandons.