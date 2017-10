La Fenice è giovane con i nuovi abbonamenti under26

Al tradizionale incontro con gli abbonati, dedicato alla presentazione delle Stagioni Lirica, Balletto e Sinfonica 2017-2018, il direttore generale Andrea Erri e il direttore artistico Fortunato Ortombina invitano a teatro i più giovani con una nuova iniziativa. La Fenice è giovane è il titolo della nuova campagna rivolta al pubblico under26, creata insieme a loro. L’iniziativa nasce infatti grazie al contributo degli studenti del corso di Creatività e design della comunicazione dello Iusve Istituto Universitario Salesiano di Venezia, che, oltre ad elaborare lo slogan e il ‘logo’, hanno anche definito la grafica del manifesto.

La Fenice è giovane riserva così agli under26 due particolari tipi di abbonamento, ciascuno costituito da tre spettacoli al Teatro La Fenice.

Grandi emozioni comprende tre pomeridiane: lo spettacolo di danza del Reale Balletto delle Fiandre con coreografie di Sidi Larbi Cherkaoui e Jeroen Verbruggen su musiche di Modest Musorgskij, Maurice Ravel e Claude Debussy, in scena domenica 17 dicembre 2017 ore 15.30; Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini diretto da Stefano Montanari nell’allestimento di Bepi Morassi in scena domenica 18 febbraio 2018 ore 15.30; e L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, direzione musicale di Riccardo Frizza e regia di Bepi Morassi in scena sabato 28 aprile 2018 ore 15.30. I prezzi di questo abbonamento vanno da 98 a 225 € per gli under26, da 170 a 350 € per l’eventuale accompagnatore con più di 26 anni.

In alternativa si può scegliere Grandi passioni, il pacchetto che prevede tre spettacoli serali: La traviata di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Carsen e la direzione musicale di Enrico Calesso nella recita di martedì 19 dicembre 2017 ore 19.00; Madama Butterfly di Giacomo Puccini nello spettacolo di Àlex Rigola con le scene e i costumi di Mariko Mori e la direzione musicale di Manlio Benzi in scena martedì 10 aprile 2018 ore 19.00; e Il signor Bruschino di Gioachino Rossini nell’allestimento firmato da Bepi Morassi con la direzione di Alvise Casellati nella recita di venerdì 4 maggio 2018 ore 19.00. I prezzi dell’abbonamento Grandi passioni vanno da 90 a 190 € per gli under26, da 120 a 300 € per gli eventuali accompagnatori over26.

Gli abbonamenti, acquistabili anche usufruendo del Bonus Cultura (18up e bonus docenti) saranno in vendita a partire da lunedì 6 novembre 2017 nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto e Mestre.