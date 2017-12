La Grande Guerra secondo Beltrame

“Io, in tutta la mia breve esistenza non mi sono mai mosso da Milano che

pochissime volte. Sembrerà strano, ma è così. L’uomo che ha disegnato con

scrupolosa esattezza, i paesi più lontani e le vicende più singolari, le strade di Tokio e

le desolate distese di ghiaccio, le foreste brasiliane e le cascate del Niagara, è, suo

malgrado, il più sedentario cittadino milanese. Fu soltanto durante la guerra che mi

recai parecchie volte sul fronte per ritrarre sul luogo alcuni episodi. Andai davvero in

trincea e furono le uniche tavole che mi riuscì, nella mia lunga carriera, di disegnare

dal vero. Disgraziato me se avessi dovuto assistere a tutti i fattacci, le sciagure, i

massacri che ho raffigurato. Sarei finito, probabilmente, e da un pezzo, al

manicomio”.

Sono parole di Achille Beltrame (Arzignano, Vicenza, 1871 – Milano 1945), che

così sintetizza in poche parole in una breve autobiografia artistica il suo lavoro di

illustratore, che ha svolto, per quasi mezzo secolo, per le famose copertine dalla

“Domenica del Corriere” (supplemento settimanale del “Corriere della sera”),

producendo ben 4.662 tavole. Le sue tavole a colori, quando ancora non c’era

la tv e la stampa illustrata con le fotografie era solo per un pubblico d’élite e ancora

pochissimo diffuse (ciò avverrà a partire dagli anni ’40) divennero il marchio

distintivo del supplemento domenicale del “Corriere”: nelle sue copertine è riassunta

in pratica tutta la storia del costume e della società italiana della prima metà del XX

secolo. Fatti di cronaca, sportivi, di costume venivano riassunti con maestria

dall’illustratore arzignanese, che riusciva a renderli vivi e attuali agli occhi di una

popolazione non ancora del tutto uscita dall’analfabetismo.

Celebri, in particolare, furono le sue illustrazioni degli avvenimenti bellici della

Grande Guerra, l’unico, tragico, evento da lui vissuto di persona e “ritratto” dal vero,

in numerose tavole. Cento delle quali, riguardanti il 1917 – ad un secolo cioè di

distanza – vengono ora riproposte in una interessante mostra storica organizzata dalla

Casa Museo Sartori, che ha sede a Castel d’Ario in provincia di Mantova, e curata da

Maria Gabriella Savoia, grazie ai patrocini del Comune, dall’Ecomuseo della risaia,

dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano e dalla Pro Loco; titolo della mostra “1917 la Grande Guerra. Cento immagini di Achille Beltrame”.

“L’obiettivo che la mostra propone – ci dice la curatrice – è far conoscere alle giovani generazioni e a tutti quelli che la visiteranno, insieme al senso tragico di quello definito come uno dei peggiori conflitti Europei, la storia e con essa il valore dei nostri combattenti, il ricordo dei nostri “nonni” che l’hanno combattuta per liberare le terre italiane ancora

occupate dall’Impero austro-ungarico, e quindi completare quell’Unità d’Italia iniziata con le guerre risorgimentali. Achille Beltrame grazie al suo grande talento artistico ha realizzato le 100 tavole esposte”.

Achille Beltrame, valente pittore e disegnatore, formatosi all’Accademia di Brera,

iniziava l’attività di illustratore nel 1896, collaborando con suoi disegni alla rivista

“Illustrazione Italiana” fino al 1898, quando veniva chiamato dal coetaneo Luigi

Albertini e da Eugenio Torelli Violler come illustratore della “Domenica del

Corriere”. Il primo numero, uscito l’8 gennaio 1899, riportava la tavola di Beltrame:

Bufera di neve nel Montenegro: trecento soldati bloccati. Con l’entrata in guerra,

nel 1915, dell’Italia, Luigi Albertini, il geniale direttore del “Corriere della Sera”, uno

dei principali fautori dell’Interventismo, decideva che bisognava cambiare il taglio

delle illustrazioni: comunicare i fatti della guerra era importante quanto combatterla

e, quindi, le copertine illustrate della “Domenica” non dovevano angosciare e

allarmare il lettore ma avvicinarlo alla guerra, considerata come un fatto ineluttabile.

Le copertine della “Domenica” affrontarono la mobilitazione bellica restando fedeli a

quella che fin dall’inizio era stata la loro “cifra” originale: rinunciando cioè alla

varietà degli argomenti, ma non rinunciando a guardare quell’unico argomento che

impegnarono l’illustratore vicentino per cinque anni, con lo sguardo avventuroso di

sempre.

“1917 la Grande Guerra. Cento immagini di Achille Beltrame”

dal 3 Dicembre al 17 Dicembre 2017

Casa Museo Sartori Castel d’Ario (Mn), via XX Settembre, 11/13/15

Orario di apertura: Sabato 15.30-19.00 – Domenica 10.30-12.30 / 15.30-19.00

Ingresso libero