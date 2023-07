Una nuova indagine per la PM Sara Malerba aspetta i lettori in Libreria.

È uscito sempre per Nutrimenti edizioni il nuovo romanzo del giornalista e scrittore Luigi Irdi, il terzo dopo Operazione Athena (2020) e Il nero sta bene su tutto (2021) con protagonista la Malerba.

Pioggia e fango accolgono il sostituto procuratore di Torre Piccola Sara Malerba in una discarica di rifiuti dove è stato scoperto il corpo senza vita di una suora molto attiva nel sociale e conosciuta in città. La scienza forense afferma che la causa della morte è una malformazione cardiaca e dunque dovuta a cause naturali, non c’è nessun reato. Malerba dovrebbe così archiviare il procedimento e tornare a un delicato e urgente caso di maltrattamenti familiari e stalking, ma un’intuizione le suggerisce di prendere tempo. Qualcosa non torna. Una indagine più insistente lascia emergere nuove possibili piste. Sullo sfondo appare la storia di una antica miniera di blenda, responsabile dell’avvelenamento del torrente che scorre vicino al convento del XII secolo in contrada Fiumarola. Decisivi saranno l’esperienza di strada del maresciallo Berardi, la passione per l’aritmetica dell’appuntato Cantatore e una manovra di controinformazione escogitata da Sara per costringere il colpevole a venire allo scoperto.

Malerba è un personaggio profondo, di notevole spessore psicologico e dotata di grande capacità deduttiva. Torna con gli stravaganti dialoghi immaginari con la madre defunta, che fanno da sfondo a tutta la narrazione.