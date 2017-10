La Premiata Sartoria Teatrale presenta il ‘Prigioniero della seconda strada’ al teatro Elios di Scorzè (Ve)

La Premiata Sartoria Teatrale ritorna con il Prigioniero della Seconda Strada al Teatro Elios di Scorzè (Ve) il 7 dicembre 2017 alle ore 21.00

Prigioniero della Seconda Strada è una celebre commedia di Neil Simon, l’autore che ha dato voce alla cosiddetta middle-class americana. Scritta nel 1971, è stata rappresentata con successo a Broadway e resa famosa anche grazie all’interpretazione cinematografica di Jack Lemmon e Ann Bancroft nel 1975.

Commedia dolce amara che tratta il tema delle nevrosi che affliggono un piccolo uomo onesto, Mel Edison, impiegato di mezza età, che viene licenziato dalla sua azienda in crisi finanziaria dopo 22 anni di onesto lavoro, ma finge di continuare ad andare a lavorare lasciando inconsapevole della cosa la fedele moglie Edna. Una forte depressione psichica induce Mel a recarsi inutilmente da uno psicanalista.

Preoccupata per lo stato ansioso del marito e per le difficoltà economiche, la signora Edison riprende il suo vecchio lavoro di segretaria di produzione finché a sua volta non rimane vittima della crisi. A questo punto, quando anche la donna sta per cadere in depressione, Mel riprende fiducia in se stesso dopo aver rincorso un presunto ladro lungo Central Park e essersi fatto consegnare un portafoglio non proprio.

I due protagonisti, immersi in una torrida estate newyorkese, dovranno fare i conti con le dure circostanze del quotidiano. I colpi inferti dalla crisi economica metteranno a nudo le debolezze la forza dei protagonisti, rappresentanti di un’umanità tragicomica, ferita ma capace di riscatto.

Protagonisti

Ilaria Barlese

Antonella Maurin

Lorenzo Meneghetti

Fabrizio Perocco

Nelda Pettenò

Caterina Targato

Voice off

Roberto Nardin

Scene e costumi

Cristiana Branchi

Regia

Renzo Pagliarolo

Teatro Elios

Via Cercariolo 42 30037 Scorzè (Ve)