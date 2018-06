LA SFERA DI HILL è la nuova creazione di danza aerea su gru della coreografa Wanda Moretti | Compagnia Il Posto con le musiche composte ed eseguite da Marco Castelli, l’evento è organizzato da Romaeuropa Festival per MIBACT e Regione Lazio all’interno del programma “120 motivi per tornare nelle valli reatine” un progetto speciale nelle zone del terremoto.

La performance è realizzata con sei danzatori sospesi ad una gru in dialogo con il pubblico ed i volumi circostanti, per partire dall’idea che i luoghi della performance possano essere creati, inventati insieme collegando la terra e il cielo per costruire nuove relazioni.

La Sfera di Hill significa accoglienza reciproca tra persone nello spazio, un’espressione presa in prestito dalla fisica che indica lo spazio d’influenza gravitazionale tra i corpi: ogni movimento che compiamo in relazione ad un altro corpo ci richiede di risolvere un problema di equilibrio dinamico che porta a modificare la gravità.

Un’azione partecipativa che coinvolge il pubblico in primo piano segna l’inizio dello spettacolo, perché l’accoglienza della Sfera di Hill è atto di apertura verso l’altro che porta le persone a creare comunità e relazione.

La Sfera di Hill – PRIMA ITALIANA (2018)

Compagnia Il Posto + Marco Castelli Small Ensemble

9 giugno 2018 ore 19.00 / Area SAE, Accumoli (RI)

10 giugno 2018 ore 19.00 – 21.00 / spazio adiacente birrificio, Cittareale (RI)

Evento gratuito outdoor

https://romaeuropa.net/120motivinpiu/

www.ilposto.org

www.marcocastelli.org