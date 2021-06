La stagione estiva del Teatro Goldoni di Venezia continua fino a fine luglio con tre produzioni e co-produzioni del Teatro Stabile del Veneto: “La bisbetica domata” (25 e 26 giugno), un’originale versione della commedia shakespeariana riadattata da Andrea Pennacchi con la compagnia Teatro Bresci e la regia di Silvia Paoli, “Tutta la vita” (22 e 23 luglio) con la compagnia Amor Vacui diretta da Lorenzo Maragoni e “Arlecchino furioso” (29 e 30 luglio) per la regia di Marco Zoppello e la compagnia Stvalaccio Teatro.

“La bisbetica domata”: 25 e 26 giugno 2021 alle ore 19.00

Nello spettacolo interpretato da Anna Tringali, Giacomo Rossetto e Massimiliano Mastroeni dalla Padova di fine ‘500 in cui è ambientata la celebre commedia di Shakespeare, la storia dei due giovani amanti Petruccio e Caterina si sposta nell’Italia degli anni ’90, ovvero gli anni dell’ascesa di Berlusconi, della crisi economica (il suo inizio), la caduta del muro di Berlino appena avvenuta, le top model, il grunge, gli uomini che sanno di Denim e “Non è la Rai” in televisione. Una storia da cui traspare l’amore, la sincerità e la fragilità, di due ragazzi problematici che si incontrano e cominciano una relazione a modo loro, cercando uno spazio in una società in cui non si riconoscono, una società fatta di patriarcato, maschilismo e violenza domestica.

“Tutta la vita”: 22 e 23 luglio 2021 alle ore 19.00

Una persona può passare la sua vita a fare lo stesso lavoro, stare nella stessa relazione, vivere nella stessa città, senza mai farsi domande. Poi a un certo punto fa come un passo indietro, o di lato, si guarda da fuori e si chiede: perché sono qui? Tutta la vita è il primo spettacolo di una trilogia di lavori della compagnia padovana Amor Vacui, interpretato da Andrea Bellacicco, Lorenzo Maragoni e Eleonora Panizzo, che avrà come tema tre domande impossibili: in questo spettacolo il centro è “come si vive con sé stessi”, nei prossimi due sarà “come si vive con gli altri” e “che senso ha una vita con la morte alla fine”. Sono domande quasi scomparse dal tempo presente e che la compagnia vuole riportare la centro attraverso il teatro.

“Arlecchino furioso”: 29 e 30 luglio 2021 alle ore 19.00

Con Arlecchino furioso la compagnia Stivalaccio Teatro con Marco Zoppello, Michele Mori, Anna De Franceschi e Sara Allevi, torna sul palcoscenico estivo del Teatro Goldoni con un divertente spettacolo pensato per un pubblico universale, recitato con varietà di lingue e dialetti, arricchito dall’uso delle maschere, dei travestimenti, dei duelli, dei canti, delle musiche e delle pantomime. L’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore di un originale canovaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un Amore universale, capace di travalicare i confini del mondo. Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo in Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà.

Ulteriori informazioni: https://www.teatrostabileveneto.it/venezia/