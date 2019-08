Dal 4 all’8 settembre si terrà, nella splendida cornice della città di Caorle (VE), la XXIV^ edizione del Festival Internazionale di Teatro di Strada La Luna nel Pozzo, promosso dall’Amministrazione Comunale della città veneta e organizzato dall’associazione culturale Arci Carichi Sospesi di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada, con il patrocinio della Regione Veneto e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale.

Il motto di questa edizione sarà: «Abbattere i muri che impediscono l’ingresso alle nuove opportunità e che ci imprigionano in uno spazio grigio dove le meraviglie del mondo restano fuori dalla nostra portata». La manifestazione vuole rendere infatti concreta la famosa frase di Italo Calvino “Se alzi un muro pensa a ciò che resta fuori”, tratta dal celeberrimo Barone Rampante.

«Pensare a ciò che resta fuori» significa anche non trascurare nulla. Ecco perché la XXIV^ edizione sarà all’insegna della contaminazione tra i generi privilegiando l’innovazione e la multidisciplinarietà, in un continuo intersecarsi tra giocoleria, clownerie, mimo, passando per performance di circo-teatro, senza trascurare spettacoli dal carattere più classico, quali il teatro e la danza contemporanea.

Sono attese oltre trenta compagnie di artisti provenienti da tutto il mondo: moltissime e diversificate sono infatti le nazionalità dei protagonisti del Festival. Dall’Australia arriva Chris Blaze, con il più grande spettacolo di fuoco in stile ninja ad alta energia del pianeta. Direttamente dall’Argentina giungono il circo e la danza della Compañía Entropía che in Disidentes fonde maschile e femminile in un solo corpo per ristabilite l’equilibrio perfetto; lo spettacolo acrobatico dei Cia Mas Til y Menos Tal; la danza acrobatica del Duo Masawa; e Brunitus, che recupera il “diablo”, strumento millenario cinese usato per scacciare gli spiriti maligni, per raccontare un viaggio attraverso i sentimenti. Il Circo Pitanga unisce Israele con la Svizzera per raccontare la storia acrobatica (fisicamente e non) di un viaggio di nozze. La Francia è ben rappresentata da Benoit Charpe, virtuoso acrobata del monociclo, capace di arrampicarsi talmente tanto in alto da arrivare a decollare; dalla Compagnie Têtes de Mules, virtuosi del teatro di figura impegnati in uno spettacolo noir fatto di emozioni forti e dissacrazioni; e da Vincent De Lavenére, virtuoso maestro di giocoleria. Tedesco è il Circus unARTiq, i cui membri combinano le tecniche del teatro, della danza e della performance con le loro originali abilità circensi. Dalla Svizzera arrivano gli E1NZ, duo che attraversa tutti i generi performativi arricchendoli di leggerezza, acrobazie, velocità, trucchi e teatro.

Ricchissima però anche la rappresentanza italiana con il caricaturista Fabio Iuli; i Bubble on Circus con il loro magico spettacolo di bolle di sapone; Tatiana Foschi, coinvolgente danzatrice sul trapezio; il teatro di figura del Teatro Hilaré; Il Circo Bipolar, e unisce che unisce teatro di strada e le arti circensi; i Laden Classe: mano a mano, Roue Cyr, trapezio, banchina, palo cinese, musica dal vivo e teatro sono solo alcuni dei tasselli con cui il gruppo costruisce il suo linguaggio; l’acrobatica aerea della Compagnia Ludilò; il teatro di figura della di Nina Theatre, della Compagnia Ludilò e della Compagnia Samovar, che sarà impegnata in due rocamboleschi spettacoli.

Uno spazio sarà dedicato anche ai bambini con l’installazione Lodobus dello Spazio Verdeblù, mezzo pensato e organizzato appositamente per allestire uno spazio di gioco che trasforma e cambia completamente l’aspetto dei luoghi abituali, rendendoli allegri, giocosi, movimentati.

Infine, la musica sarà protagonista con la Funkasin Street Band, marching band di 15 elementi, che presenterà un repertorio funk, fuso con altri generi come il pop, la disco e il rock.

La partecipazione agli spettacoli e agli eventi del festival è libera.

