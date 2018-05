Laboratori di giovani in scena al Teatro Momo di Mestre dal 28 maggio all’8 giugno

Seconda fase della 23° edizione della Rassegna Piccoli Palcoscenici promossa dal Comune di Venezia, Settore Cultura in collaborazione con Arteven, Circuito Teatrale Regionale. Da lunedì 28 maggio alle 21 sino a giovedì 7 giugno saranno di scena al Teatro Momo di via Dante a Mestre i laboratori di giovani promossi da associazioni ed istituzioni.

Si inizia con Sparks Laboratorio di Farma School di Mestre che propone “Animals”, frutto del lavoro compiuto nel percorso annuale della scuola di teatro mestrina dedicato agli adolescenti che hanno già esperienze performative. Secondo appuntamento martedì 29 con Stabilimento teatrale Officine Pinelli di Spinea che propone “The farm. La fattoria”. Gli animali della fattoria di George Orwell vengono utilizzati per approfondire le degenerazioni della democrazia che possono portare alle dittature. Ultimo saggio teatrale della settimana con il laboratorio “Oltre il sipario” del centro diurno Ulss 4 di San Donà di Piave alle prese mercoledì 30 alle 21 con “Tableau”, messa in scena ispirata dalle suggestioni dei dipinti da grandissimi artisti.

Da lunedì 4 a giovedì 7 giugno Piccoli Palcoscenici prosegue con i saggi degli ultimi 4 laboratori di giovani, con inizio sempre alle 21: lunedì 4 giugno va in scena “Theater Macht Frei”, promosso dal CT Theatro In Jeans di Cavallino, martedì 5 “Prospero e Caliban. Il tempo e la storia” con il contributo dell’Associazione Marca Trevigiana di Roncade, mercoledì 6 “I Want To Brecht Free” a cura di Stivalaccio Teatro di Padova, giovedì 7 “Shakespeare R-Evolution” del Laboratorio Attraverso della Civica Scuola di Musica, Danza e Teatro e DDDance School di Chiavenna.

Nella serata conclusiva di venerdì 8 giugno sarà presentato un coinvolgente lavoro fuori concorso: “Attraverso lo specchio, ovvero L’alfabeto del teatro!”, una produzione originale della compagnia Pantakin Commedia, “un gioco di teatro che spiega questo mondo con la leggerezza e l’estro creativo delle intuizioni migliori di Pantakin, coadiuvati nella regia e scenografia da un artista come Marcello Chiarenza”. È prevista inoltre l’assegnazione di un riconoscimento finale da parte della Giuria Giovani del Liceo Ugo Morin di Mestre, coordinata dal prof. Gavagnin. L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti.

