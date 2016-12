Come è ormai tradizione, Santo Stefano al Teatro Goldoni di Venezia è all’insegna della danza classica: in un doppio spettacolo, alle 17.00 e alle 20.30, il Balletto di Mosca porta sul palco la magia di quello che forse è il balletto più famoso al mondo, Il lago dei cigni, con le celebri musiche di Čajkovskij e le coreografie realizzate nel 1895 da Marius Petipa e Lev Ivanov, considerate una pietra miliare del balletto classico.

Il Balletto

Eseguito per la prima volta nel 1877, Il lago dei cigni continua a mantenere intatto tutto il suo fascino: sia per l´atmosfera lunare che accompagna l´apparizione di Odette, che per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, che per l´eterna lotta fra il Bene e il Male.

La storia

La trama, decisamente romantica, racconta la storia della principessa Odette, costretta a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco per colpa di un perfido sortilegio del malefico mago Rothbart. La maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un giuramento d’amore. Il principe Sigfrid si imbatte nottetempo di Odette e, incantato dalla sua bellezza, la implora di prendere parte al ballo del giorno dopo, in cui egli dovrà scegliere una sposa.

Al ballo si presenta però anche Rothbart con la figlia Odile che, grazie al padre, ha assunto l’aspetto di Odette. L’intento del mago è quello di far innamorare Siegfried di Odile, in modo da mantenere per sempre Odette in suo potere. Sigfrid, convinto di trovarsi al cospetto della sua amata, le giura eterno amore. A quel punto Il mago rivela la vera identità della fanciulla e Odette, destinata alla morte, scompare nelle acque del lago. Sigfrid, disperato, decide di seguirla: è proprio questo suo gesto a rompere l’incantesimo consentendo ai due giovani innamorati di vivere per sempre felici.

Biglietti

Platea: intero € 64; ridotto € 54; 1° ordine: intero € 58; ridotto € 48; 2° ordine: intero € 52; ridotto € 42; 3° ordine: intero € 46; ridotto € 36; 4° ordine: intero € 36; ridotto € 26; ridotto: gruppi formati da almeno 10 persone, bambini fino a 12 anni.

