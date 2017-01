Si sono amati alla follia Marie (Bérénice Bejo) e Boris (Cédric Kahn). E tra loro c’è ancora passione, ma l’amore è finito. E con la fine dell’amore, la passione non basta più a reggere l’insofferenza che provano per la vita di coppia. Questo non intacca ovviamente l’amore che nutrono per le loro due gemelline. Ma la separazione non è mai semplice, soprattutto quando si parla e si trattano problemi economici, divisione dei beni… La casa dove vivono con le loro due bambine è stata comprata da lei, ma è lui che l’ha interamente ristrutturata, aumentandone il valore. Lei è stata aiutata economicamente dai suoi genitori. Lui è un architetto che fa fatica a trovare commissioni. Non può permettersi un’altra casa, a meno che Marie non gli dia la metà del valore della casa, compresi i miglioramenti apportati. Ma lei non intende cedere; a Boris, secondo la sua stima, spetta meno della metà. Obbligati a una convivenza forzata, dividendosi il tempo e i giorni con le bambine, i pranzi, il bagno, le domeniche, Marie e Boris sono in uno stallo estenuante e soffocante. Tradotto malissimo in italiano, Dopo l’Amore, L’économie du couple è un dramma famigliare, interpretato magistralmente dalla Bejo e da Kahan.

Il regista belga Joachim LaFosse ritrae visceralmente una rottura amorosa. Diretto come fosse una cronaca, girato all’interno di un appartamento, Dopo l’Amore è un film emotivamente complesso e straziante.

I due protagonisti non riescono più ad amarsi. I soldi non sono la causa della loro separazione, ma ne diventano benzina sul fuoco accesso; diventano la pretesa del riconoscimento per quello che si vale e si è fatto per la famiglia fino a quel punto. Boris e Marie non riescono a trovare un accordo, accecati dall’incomunicabilità e dall’orgoglio, sulla maniera in cui dovrebbero riconoscere quello che ciascuno di loro ha apportato alla vita coniugale.

Il regista, anche sceneggiatore, e gli attori hanno la grande abilità di mantenere un’atmosfera tesa, quasi claustrofobica per lo spettatore, che inevitabilmente viene travolto, trascinato in questa casa e coinvolto… e a un certo punto si sente quasi di troppo nei litigi e nelle faccende di questa coppia.