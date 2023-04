Presentato al Teatro Storchi di Modena nel corso di cinque repliche (tutte sold out), Lazarus è un musical teatrale firmato da David Bowie e considerato una sorta di testamento spirituale. Scritto a quattro mani con il drammaturgo irlandese Enda Walsh, l’opera incanta e seduce, collocandosi di diritto sul podio degli eventi imperdibili di questo 2023.

Non me ne vogliano i grandi appassionati di Bowie o gli esperti di musical; non sono nessuna delle due cose, eppure Lazarus è perfettamente godibile anche così. La trama è difficile da comprendere, ma non per questo meno appagante. Il protagonista è Thomas Jerome Newton, l’astronauta ideato da Bowie nel 1969; nella canzone che gli è dedicata, Major Tom intraprende un viaggio spaziale all’interno di una navicella (una “tin can”), e da lì vede il nostro pianeta, sentendosi infinitamente piccolo. Mentre dalla Terra gli comunicano che la missione è un successo, Major Tom decide di non tornare: trancia i contatti con un pianeta che non gli interessa più, e si lascia fluttuare nello spazio.

Nel musical Major Tom è invecchiato e prigioniero della propria follia. È alla fine della sua vita e vorrebbe solo tornare nello spazio che già lo aveva accolto in passato. Questa malinconica pazzia e il desiderio di ritornare tra gli astri, sono ispirati al romanzo di Walter Tevis L’uomo che cadde sulla Terra. Intorno al nostro protagonista ruotano una serie di personaggi più o meno reali: da Mary Lou, il grande amore di Newton; ad Elly, la sua fedele assistente; al crudele Valentin.

Manuel Agnelli interpreta il ruolo di Newton, ruolo già interpretato dallo stesso Bowie negli anni 70. Se tutti conosciamo Agnelli come frontman degli Afterhours o come personaggio televisivo, il suo ruolo in un musical non era affatto scontato; e invece la sua performance lascia senza fiato: è potente, irradia un’energia malinconica, è disperata quando il momento lo richiede.

Insieme a lui, sul palco, menzione d’onore per Casadilego: la giovane cantante ci ha regalato una struggente versione di Life on Mars. La coreografa e danzatrice Michela Lucenti, gli altri undici interpreti e i sette musicisti hanno contribuito a una riuscita perfetta di Lazarus. Il musical si compone naturalmente di alcuni tra i più grandi successi del Duca Bianco: Heroes, Changes, Absolute Beginners e, immancabile, Lazarus. I brani costituiscono però una piccola parte di una performance molto più complessa, nella quale musica, dialogo, danza rivestono tutte ruoli chiave.

Una grande scatola di vetro, una sorta di acquario, rappresenta ciò che avviene nella testa di Newton. Il protagonista non capisce più cos’è vero e cos’è immaginato – così i personaggi si spostano instancabili dal palco all’acquario, finché anche lo spettatore stesso perde il confine tra follia e realtà. Assistiamo impotenti alla fine di Newton, un uomo che ha cavalcato le stelle, ha sfidato lo spazio, ha rappresentato il successo della scienza negli anni 70. Insomma, Major Tom è stato un eroe. Ma sai cos’è ancora più bello che essere degli eroi? Essere sé stessi. Poter essere sé stessi, per un altro giorno ancora…

We can be Heroes, just for one day

We can be us, just for one day