Un evento in grande stile, un red carpet ricco di star, ma non solo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha presenziato alla Cerimonia d’apertura di Venezia 74., così come 4 ministri (e numerosi ex) e il cosueto corollario politico delle grandi occasioni.

Non sono mancate modelle di fama internazionale né i “soliti noti”, a conferma che la Mostra del Cinema sta riconquistando anche la sua vocazione mondana.

Al centro del red carpet anche il cast di Downsizing, capitanato da Matt Damon, che ha ufficialmente aperto la kermesse.