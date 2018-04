Dal 6 aprile al 25 novembre 2018 l’Event Pavillion del T Fondaco dei Tedeschi presenta Greetings from Venice, un’installazione di Elisabetta Di Maggio curata da Chiara Bertola.

L’artista ispirata da Venezia e dal pavimento della Basilica di San Marco, con 100mila francobolli provenienti da ogni parte del mondo ha relizzato i suoi mosaici all’Event Pavillon aiutata da 25 studenti del liceo Marco Polo.

Greetings from Venice evoca anche alla memoria il precedente uso del Fondaco, quando era la sede dell’ufficio postale di Venezia da cui transitava la posta da e per tutto il mondo.

Un’opera preziosa non solo per il materiale usato ma per quello che rappresenta.

Al TFondaco reinterpretato dall’artista si terranno nei prossimi mesi attività culturali, concerti, incontri, performance di danza contemporanea, videoproiezioni, organizzate in collaborazione con le istituzioni culturali di Venezia.