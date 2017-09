Di certo Mother! è tante cose. L’ultimo, provocatorio progetto di Darren Aronofsky, che con la Mostra del Cinema ha un rapporto particolare (qui a presentato molti film, dal Leone d’Oro di The Wrestler a Black Swan passando per il difficile The Fountain, con esiti diversi).

Ma a brillare oggi a Venezia è soprattutto la stella di Jennifer Lawrence, meravigliosa e capace di catalizzare tutti gli sguardi. Gli occhi sarebbero tutti per le se non fosse per un’altra, imprescindibilmente carismatica diva: la bellissima e Michelle Pfeiffer. Tra le due biondissime star si inserisce il buon Javier Bardem, leggermente messo in secondo piano dalla presenza di Jennifer e Michelle.