‘Le ho mai raccontato del vento del nord’ al Verdi di Padova

Mercoledì 15 febbraio alle ore 20.45 la Stagione di Prosa 2016-2017 del Teatro Verdi di Padova prosegue con il nuovo allestimento di Le ho mai raccontato del vento del Nord, produzione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale che il regista Paolo Valerio ha adattato dal capolavoro editoriale dell’austriaco Daniel Glattauer, caso letterario a livello europeo degli ultimi anni.

A dare voce all’amore epistolare dell’era Internet tra Emmi e Leo sono Chiara Caselli e Roberto Citran, che con garbo interpretativo ed eleganza emotiva si confrontano sulle scelte da fare nella vita, tra amore e tradimento, rimorso e rimpianto. Le ho mai raccontato del vento del Nord resterà in scena fino a domenica 19 febbraio.

Venerdì 17 febbraio alle ore 17.00 gli interpreti incontreranno il pubblico in un appuntamento organizzato in collaborazione con il laboratorio Teatro per l’ Università dell’Ateneo Patavino coordinato da Caterina Barone. Conduce Isabella Colpo.

Una mail all’indirizzo sbagliato e tra due perfetti sconosciuti scatta la scintilla. Come in una favola moderna, dopo aver superato l’impaccio iniziale, tra Emmi Rothner – sposa e madre irreprensibile dei due figli del marito – e Leo Leike – psicolinguista reduce dall’ennesimo fallimento sentimentale – si instaura un’amicizia giocosa, segnata dalla complicità e da stoccate di ironia reciproca, e destinata ben presto a evolvere in un sentimento ben più potente, che rischia di travolgere entrambi.

Romanzo d’amore epistolare 2.0, Le ho mai raccontato del vento del Nord, descrive la nascita di un legame intenso, di una relazione che coppia non è, ma lo diventa virtualmente. Un rapporto di questo tipo potrà mai sopravvivere a un vero incontro?



Calendario spettacoli

15 febbraio 2017 20:45

16 febbraio 2017 16:00, 20:45

17 febbraio 2017 20:45

18 febbraio 2017 20:45

19 febbraio 2017 16:00

Biglietti

Intero​ridotto ​giovani ​abbonati

Platea/palco pepiano/1° ord. balconata: ​€ 29;​€ 26;​​€ 17;​​€ 20;

Palco pepiano/1° ord. no balconata: ​€ 25; ​€ 22; ​​€ 14; ​​€ 17;

Palco 2° ord. balconata: ​​​€ 24; ​€ 21; ​​€ 13; ​​€ 16;

Palco 2° ord. no balconata:​​​€ 18; ​€ 15; ​​€ 10; ​​€ 10;

Galleria: ​​​​​€ 12; ​€ 10; ​​€ 8; ​​€ 8;

Info biglietteria

– lunedì 15.00 > 18.30

– martedì > venerdì 10.00 > 13.00 / 15.00 > 18.30

– sabato 10.00 > 13.00

– nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio

– vendita online su www.teatrostabileveneto.it

Info teatro

049.87770213

info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it