Venerdì 13 aprile va in scena presso il Teatro Belvedere di Mirano L’è morta ma ghe

bàte el cor, un progetto di Susanna Bissoli, Letizia Quintavalla e Rosanna Sfragara,

curato da Cristina Palumbo dell’associazione Echidna Cultura.

La storia, ambientata nel 1948 in un paesino della provincia veneta, racconta

dell’apparizione della Madonna a una giovane donna figlia di contadini, che le

predice il giorno e l’ora della morte. Da quel momento in poi la santa diventa motivo

di attrazione per pellegrini e curiosi e motore dell’economia del paese, fino a che la

ragazza, anziché morire, resta paralizzata alle gambe e sulla vicenda cala il silenzio.

“Lo spettacolo fa riferimento a una storia vera raccontata dal padre a Susanna Bissoli che, dopo un lungo periodo di studi, scrittura e raccolta di materiali ha voluto usare ilpotente mezzo del teatro per raccontarla, così affermando:

“questo è un lavoro che parla del sacro: delle visioni di una santa, di una folla che si raduna in attesa di un miracolo, del luccichio del sacro dentro dei frammenti di memoria. Questo è un lavoro nato dall’amicizia di tre donne, una regista-drammaturga, un’attrice e una scrittrice, che si sono ritrovate dopo dieci anni per aiutare la scrittrice a raccontare una storia che la ossessionava. Forse la sua. Questo è un lavoro che vede in scena due donne e una bambina che si confrontano con la malattia, il corpo, la morte, il mistero dell’essere al mondo, ma anche la storia di una donna a cui la Madonna aveva profetizzato la morte e che non muore, la storia del deserto di solitudine che attende chi vive oltre la propria fine, di una donna il cui sacrificio diventa non morire, ma continuare a vivere tenendo sulle ginocchia il proprio corpo morto, come nellaPietà di Michelangelo.”