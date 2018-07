Le Petit Prince est une œuvre extraordinaire de la littérature française, écrite par Antoine de Saint-Exupéry et publiée en 1943 à New York. Après la Bible, c’est le deuxième livre le plus traduit au monde. Même s’il parait destiné exclusivement aux enfants, il s’adapte à tous les âges, comme l’auteur le dit: “toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants”.

L’œuvre commence avec un aviateur qui s’écrase en avion dans le désert du Sahara, où l’histoire se déroule. Le jour suivant, il rencontre un petit garçon aux cheveux blonds qui lui demande de lui dessiner un mouton. À partir de ce moment, ils deviennent amis et le petit prince lui révèle qu’il vient d’un autre pays. Ensuite, en lui racontant son histoire, il lui décrit les gens bizarres rencontrés pendant ses visites sur plusieurs planètes, qui représentent chacun un stéréotype du monde des adultes.

Mais pourquoi est-il une bonne idée de lire ce livre? Eh bien, pour plonger dans des fortes valeurs comme l’harmonie, la pureté et l’amour pour l’univers et tous les gens qui l’habitent. En outre, l’auteur expose l’ignorance des adultes, qui les emmène à avoir une perspective limitée sur la vie et que peu à peu on découvrira en lisant le livre. Par opposition, le petit prince peint les enfants comme des petits individus ouverts d’esprit et sensibles aux merveilles du monde: il en est l’exemple. En plus, l’histoire fait réfléchir sur les stéréotypes et les préjugés dont les êtres humains sont souvent les victimes. Donc les personnages ont envie d’introspection et d’aventure aussi. Le langage est simple et dépouillé et l’auteur s’exprime avec un style original et poétique, en incluant beaucoup d’illustrations.

Le film d’animation Le Petit Prince, tiré de l’œuvre éponyme, a été dirigé par Mark Osborne en 2015. La pellicule suit principalement l’histoire du livre mais avec quelques différences, comme par exemple le changement du protagoniste: dans le livre les personnages principaux sont un homme et le petit prince, tandis que dans le film l’histoire est intégrée avec celle d’une petite fille qui, après avoir été rejetée par une prestigieuse académie, s’installe avec sa mère dans un nouveau quartier. Ici elle rencontre un ancien aviateur qui lui raconte l’histoire d’un garçon qu’il avait rencontré auparavant: le petit prince. Toutefois, les thèmes principaux, comme l’amitié, l’enfance et la simplicité de la vie, ne changent pas. Finalement, l’alchimie entre les deux personnages est intéressante, même si la figure du petit prince est un peu négligée.

Par conséquent, nous recommandons ces véritables chefs-d’œuvre!