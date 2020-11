Venerdì 20 novembre alle 20.30sarà presentato il documentario LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto con l’intervento della leggendaria fotografa di talento che ha sfidato l’autorità maschile, la cultura e la mafia. Un evento imperdibile targato #iorestoinSALA, il circuito digitale cui aderiscono più di 50 cinema italiani.

La giornalista Elena Ciccarello, direttrice responsabile Lavialibera, e Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures (che distribuisce il film in Italia), dialogheranno con Letizia Battaglia in questa presentazione. Il film – disponibile sempre da venerdì 20 novembre – è un ritratto personale e intimo di Letizia Battaglia, fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano L’Ora.

Una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di strada, per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica, Letizia Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo e nell’Italia tra gli anni Settanta e Novanta. Intrecciando interviste e testimonianze d’archivio, Kim Longinotto racconta la vita di un’artista passionale e coraggiosa, mostrando non solo un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia italiana. In cerca di una libertà che passa per il sogno di una Sicilia sciolta dalle catene della mafia.