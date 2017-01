In libreria “101 cose da fare in Veneto almeno una volta nella vita”

Il Veneto come non l'avete mai visto! (Newton Compton Editori)

“Questa era Venezia, la bella lusinghiera e ambigua, la città metà fiaba e metà trappola, nella cui atmosfera corrotta l’arte un tempo si sviluppò rigogliosa, e che suggerì ai musicisti melodie che cullano in sonni voluttuosi”. Thomas Mann, “La morte a Venezia”

Il Veneto è una delle regioni più belle d’Italia, a partire dal fascino inarrivabile di Venezia, tra le mete preferite dai turisti – e dalle coppie – di tutto il mondo. Non bisogna però dimenticare che esiste un territorio più ampio che vale la pena di scoprire, a partire dalle tante meraviglie naturali: dal corso del Brenta alle vette delle Dolomiti, dall’altopiano di Asiago al celebre Delta del Po. E ancora parchi, aree fluviali, orti botanici inseriti nel patrimonio dell’Unesco. Tanti sono gli stimoli per gli amanti degli sport, così come per coloro che preferiscono visitare luoghi importanti sotto il profilo storico e architettonico. Venezia, Padova, Verona, Vicenza custodiscono i tesori più grandi, ma questa guida ne presenta anche altri meno conosciuti e altrettanto affascinanti. In Veneto, poi, non mancano le occasioni per rilassarsi, per abbandonarsi ai piaceri della tavola, per venire a contatto con le tante tradizioni di cui questa terra è ricca…

101 percorsi per una vacanza originale e piena di sorprese.

Un ringraziamento particolare alla Regione del Veneto (in particolare l’Assessorato al Turismo), al Prosecco DOC e alla Confcommercio Unione Venezia.

ALCUNE DELLE 101 COSE DA FARE

Assistere a uno spettacolo nel più antico teatro coperto del mondo

Toccare con mano la poesia nel paese di Petrarca

Sentirsi dama o cavaliere passeggiando nel parco di Villa Pisani

Ritrovarsi sul set di Romeo & Juliet a Montagnana

Coccolarsi nel centro termale più grande d’Europa

Cavalcare insieme ai templari nel misterioso Tempio di Ormelle

Diventare esperti di Prosecco, uno dei vini più amati al mondo

Mettersi alla prova con mille sport estremi in scenari favolosi

Chiara Giacobelli è nata nel 1983. Specializzata in Editoria e comunicazione multimediale, è scrittrice e giornalista. Con la Newton Compton ha pubblicato quattro guide insolite. Come giornalista si occupa invece di cultura, lusso e turismo per varie testate, tra cui l’«Huffington Post Italia», «Affari Italiani», «Bell’Italia» e «Luxgallery». Il suo sito è www.chiaragiacobelli.com.