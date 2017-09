Adele Cambria, Giovanna Tedde, Natalia Aspesi, Nada Malanima, Esterina Respizzi, Lea Vergine, Giulia Maria Crespi, Luciana Castellina, Benedetta Barzini, Giovanna Marini, Emma Bonino, Cecilia Mangini, Inge Feltrinelli, Dacia Maraini, Piera Degli Esposti.

Donne celebri. Donne comuni. Sono a loro, ai loro visi, che la telecamera fissa di De Gregorio e Calabria si rivolge per parlare del rapporto con la figura materna, il lavoro, il sesso, la famiglia… Il montaggio delle interviste a queste donne si mescola a filmini privati di famiglia con nonne, madri e figlie.

Il lievito – pasta – madre è un impasto fatto in casa di farina e acqua; è un procedimento lento, occorre pazienza e cura, ma il pane fatto con questo tipo di lievitazione non ha eguali!

Il Lievito Madre presentato alla Mostra del Cinema di Venezia è un simpatico quanto superficiale documentario che affronta temi seri. Le protagoniste intervistate dialogano sinceramente e con generosità, ma il montaggio e le scelte di regia rendono il tutto molto sbrigativo. A differenza della ricetta per la pasta madre, qui manca il tempo necessario per soffermarsi a ragionare. Potrebbe anche essere un progetto interessante, ma questo elaborato televisivo è talmente frettoloso, che passa subito senza lasciare niente.