La sesta edizione dell’evento primaverile del Locarno Festival si terrà da venerdì 16 marzo a domenica 18 marzo 2018, nel nuovo GranRex.

Il programma si svilupperà intorno all’universo femminile, le ospiti sono: Laura Bispuri, Susanna Nicchiarelli, Antonella Lattanzi, Marta Donzelli e Gregorio Paonessa.

“L’immagine e la parola propone quest’anno una nuova formula che si apre alla coralità. Abbiamo chiesto ad alcune artiste che ci hanno colpito per la forza dei loro ritratti di madri di venire a raccontarsi a Locarno. Questa edizione è pensata dunque come un viaggio a più voci, in un percorso dove proiezioni e incontri si succederanno: il programma vuole anche essere una finestra aperta verso il nuovo che avanza, quel cinema italiano che è caro al Ticino e che spesso purtroppo non riesce ad arrivarci. Siamo sicuri che i film di Bispuri e Nicchiarelli e i racconti di Lattanzi sapranno toccare il pubblico, in un’edizione che forse più di altre affronta direttamente l’emozione.”

Carlo Chatrian, Direttore artistico del Locarno Festival.

L’immagine e la parola consiste in tre giorni di proiezioni, letture e incontriper esplorare la relazione tra immagine in movimento e parola scritta, indagando il rapporto che intellettuali del nostro tempo intrattengono con il cinema e con una particolare attenzione per il pubblico più giovane, grazie ai Workshop dedicati agli studenti di lettere, cinema e arte.