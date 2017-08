Locarno70: Excellence Award Moët & Chandon a Mathieu Kassovitz

Nella serata del quarto giorno del Festival di Locarno 2017, a precedere le proiezioni di Sparring e No Good Time nella pittoresca e rinomata Piazza Grande, emblema del festival svizzero, viene conferito il prestigioso Excellence Award a Mathieu Kassovitz, già noto come autore-attore (La haine, I fiumi di porpora, L’ordre et la morale), nonchè caratterista (La città dei bambini perduti, Louise-Michel, Il favoloso mondo di Amélie).

Dopo la breve introduzione del direttore artistico Carlo Chatrian ai due film che di lì a poco sarebbero stati proiettati, viene trasmesso sul megaschermo un assemblaggio di clip che vedevano Kassovitz nelle sue prove attoriali più importanti, come Regard les hommes tomber, regia di Jacques Audiard, o Amen, di Costa-Gravas, fino a Munich di Spielberg, senza tralasciare i succitati La haine e Il favoloso mondo di Amelie.

Kassovitz ha fatto il suo ingresso sul palco subito dopo, esibendo un saluto divertito in un approssimativo italiano per poi passare al francese. Divertito e divertente, ha scherzato con il pubblico, i presentatori e il regista e i protagonisti di Sparring, per poi infine accettare il premio da Chatrian fingendo di non prestargli attenzione sorseggiando champagne.