“Lontananza utopica” di Roberto de Pas

Roberto de Pas è uno psicoterapeuta. La sua disciplina è “cura basata solo sulla parola, la cui meta è un cambiamento… un movimento per far sì che il paziente riesca ad accedere a energie personali che non è ancora riuscito a trovare” (Roberto de Pas in Dossier Salute, 18/4/2016).

Nello struggente e doloroso testo “Lontananza utopica”, il terapeuta diventa autore e la parola diviene mezzo per il suo stesso cambiamento, tramite per il movimento verso un modo di pensare nuovo: è dialogo in assenza di interlocutori, confessione e sfogo, ascesa dall’abisso della disperazione verso una compostezza seppur sempre nel dolore. Il percorso, con uno stile che in gran parte richiama quello della poesia espressionista, sembra un ideale cammino in una spirale verso l’alto, dove echeggia un sentore di commedia dantesca, con temi che tornano e ritornano ma ogni volta arricchiti, ampliati, discussi, esaminati da angolazioni diverse, in qualche modo persino alleggeriti, in un dolore che diventa una sorta di catarsi.

Premesse al racconto sono due avvenimenti atroci e drammaticamente contigui: il barbaro assassinio per rapina, a Livorno il 22 giugno 1988, del settantacinquenne padre dell’autore, ebreo già sopravvissuto ai campi di sterminio; poche settimane dopo la morte della figlioletta Thàlassa, di nove anni, e della madre Paola, in un incidente in Turchia.

Questo testo, scritto oltre vent’anni fa, viene dato alle stampe ora, quando il suo autore ha quasi l’età che aveva il padre quando fu ucciso. Il lungo dialogo, sofferto quanto utopico, che emerge da queste pagine, è trasposizione verbale del rapporto di amore e nostalgia con il padre, con la figlia, con sua madre, con altri parenti e amici, con coloro che hanno fatto parte della vita e della storia dell’autore e con tutto un mondo di cultura ebraica. Quel mondo fatto di racconti, miti, canti e riti, che appare ora recuperato come un ancestrale viatico, o un conforto, a lenire il vuoto di assenze tanto dolorose.

Il titolo dell’opera si rifa a La lontananza nostalgica utopica futura. Madrigale per più “caminantes”, brano composto da Luigi Nono proprio in quel tragico 1988 e le cui note risuonano nelle parole dello scrittore terapeuta.

Letteratura, storia, musica: ben 111 sono le citazioni colte e raffinatamente pertinenti, da Primo Levi a Platone, da Paul Celan a Hannah Arendt, dalla Bibbia a Donatella Rettore e tanti altri non meno illustri e non meno interessanti.

Attraverso la lettura di questo testo si partecipa al cammino di un uomo nella sua straziante elaborazione del dolore e nel contempo ci si accosta, come danzando (tanto importante è la musica), anche a una summa quasi teologica di rara densità delle molteplici sfaccettature dell’ebraismo.