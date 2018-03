Le prime scene di Contro l’ordine divino (Die göttliche Ordnung, di Petra Volpe) mettono subito in chiaro il clima dell’intero film, realistico e ironico. Nora, la protagonista, è una casalinga che vive con il marito e due figli in un caratteristico paesino della Svizzera del 1971, completamente estraneo agli sconvolgimenti che il ’68 ha portato con sé. In questo paese, che potrebbe essere ovunque, le donne sono unicamente strumenti per il mantenimento della casa, a cui può essere impedito per legge, dal marito, di lavorare. La regista riesce a parlare in modo fresco e attuale della conquista del voto alle donne in Svizzera, evidenziando temi quali la necessità di essere unite per una stessa causa e l’uguaglianza di genere, senza scadere nell’ovvietà o trasformando il film in un documentario.

Le scene sono per lo più girate in spazi chiusi, il focus della camera viene fissato sui particolari, sulle espressioni delle attrici, sui passi in sincrono delle amiche, sui movimenti delle mani, creando così un contesto intimo che viene rotto solo dalla coralità della manifestazione a Zurigo. Viene evidenziata una realtà chiusa, tradizionalista, che fatica ad accettare il cambiamento e ne ha anche paura, fintanto che le stesse donne svizzere creano un “Comitato contro il diritto di voto alle donne”. Ma la quotidianità viene stravolta proprio da Nora che compie un viaggio conoscitivo di sé e della sua femminilità, dei suoi diritti e della forza dei suoi desideri, fino a non poter più tacere e trascinando con sé gran parte delle donne del paese. Dopotutto “Il privato è politico”.

Recensione di Beatrice Barbiero

Contro l’ordine divino è un racconto che parla di un mutamento individuale e collettivo, che si focalizza sulla condizione delle donne svizzere negli anni Sessanta: qualunque aspetto della loro vita dipendeva dalla volontà del marito e ogni pretesa di emancipazione femminile era considerata contro l’ordine divino. La protagonista Nora, inizialmente come molte altre, non ha nessun interesse nell’essere liberata dall’oppressione maschile, ma come poi lei stessa comprenderà le donne sono come i pesci del Pacifico: calme, mansuete e invisibili, ma parte integrante di un ecosistema più ampio. Durante il film si assiste alla sua trasformazione dalla ubbidiente e docile moglie a donna suffragetta. Rappresentata non solo attraverso le sue azioni ma anche dal rinnovamento del suo vestiario, dove anche solo il passaggio dalla gonna ai jeans è da considerare una piccola vittoria. Il film non risulta mai troppo pesante nonostante l’argomento trattato grazie ai vari momenti comici, i quali vengono ben apprezzati dal pubblico in sala.

La recitazione naturale della protagonista Nora e la regia di Petra Volpe sono parte fondamentale di questo risultato. I diritti che oggi le società moderne danno per scontati non sono poi così recenti, soprattutto se si parla del suffragio universale. Recensione di Miriam Casagrande

CONTRO L’ORDINE DIVINO E LA SOCIETA’

Nella giornata d’apertura del Cinema Svizzero a Venezia è stato presentato il pluripremiato Contro l’Ordine Divino della regista Petra Volpe. Il film svela un particolare non troppo conosciuto di quella Svizzera moderna che solo nel 1971 diede la possibilità alle donne di votare. Una conquista recente, già dimenticata dalla nuova generazione, che l’autrice porta sul grande schermo raccontando le difficoltà di una battaglia che non ha riguardato solo le donne intente a lottare contro una società patriarcale e conservatrice. Il cambiamento graduale, difatti, riguarda anche gli uomini costretti a ubbidire a un meccanismo che forse non li rende così liberi, si veda per esempio la figura dell’uomo che con malumore porta avanti la fattoria familiare. Vi è nei personaggi femminili una continua ricerca del cambiamento, spinti dalla curiosità, alla ricerca della propria indipendenza e felicità. Tre generazioni diverse s’intersecano dando vita a una presa di coscienza che le porterà a ribellarsi e a protestare con scioperi, manifestazioni e fughe. Una rivoluzione che sul momento fallisce causando dei momenti di rottura dove tutte sono costrette a ripensare alle loro vecchie vite. Attimi di esitazione che però emanano un chiaro segnale alla società non solo maschile, ma anche femminile, coinvolgendo tutte quelle donne che per paura stanno in silenzio, fino a sconfiggere il loro peggior nemico, interpretato da una donna borghese convinta che la politica sia una questione di soli uomini. Un particolare potente che si unisce a quella sensazione positiva che traspare non solo dallo sguardo della regista, ma anche dalle interpretazioni di Marie Leuenberger (Nora) e Sibylle Brunner (Vroni). Un racconto pieno di riscatto, coraggio e solidi sprazzi d’ironia.

Recensione di Eleonora Nascimben