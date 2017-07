Una grande scala tra le architetture del Castello Carrarese di Padova riflette le ambientazioni medievali di Lucia di Lammermoor, capolavoro di Gaetano Donizetti su libretto di Salvadore Cammarano, titolo d’apertura della Stagione Lirica di Padova 2017 che si appresta ad essere inaugurata domani giovedì 27 luglio alle ore 21.15.

L’allestimento, nuova coproduzione con Bassano Opera Festival, sarà affidato a Paolo Giani che firma regia, scene, luci e costumi, mentre il M. Giampaolo Bisanti dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto insieme al coro Lirico Veneto.

Lucia avrà la voce del soprano russo Venera Protasova, apprezzata persino da Riccardo Muti che segnalò le sue doti all’attenzione del grande pubblico, mentre Edgardo quella del tenore Giordano Lucà, di ritorno a Padova per l’occasione. Il basso Simon Lim veste i panni di Raimondo, Mattia Olivieri quelli di Enrico ed il tenore padovano Matteo Mezzaro, reduce dal successo al Teatro alla Scala di Milano, sarà invece lo sposino Arturo. Completano il cast Lara Rotili, Alisa e Orfeo Zanetti, Normanno.

Organizzata dal Comune di Padova e dal Settore Cultura Turismo Musei, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre al sostegno della Regione Veneto e della Fondazione Antonveneta, la Stagione Lirica di Padova 2017 prosegue, dopo la pausa estiva, con Il Trovatore di Giuseppe Verdi ad ottobre, regia di Filippo Tonon, e La vedova allegra di Franz Lehár nell’allestimento dell’argentino Hugo de Ana a fine dicembre. Protagonista per tutti i titoli della Stagione, il Coro Lirico Veneto e l’Orchestra di Padova e del Veneto che festeggerà con il suo pubblico l’arrivo del Nuovo Anno durante il Concerto di Capodanno lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 17.00.

Lucia di Lammermoor – giovedì 27 luglio 2017 ore 21.15

Il Trovatore – venerdì 27 ottobre 2017 ore 20.45 – domenica 29 ottobre 2017, ore 16.00

La vedova allegra – venerdì 29 e domenica 31 dicembre, ore 20.45

Concerto di Capodanno – lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 17.00

Info e contatti:

Per Lucia di Lammermoor

Prezzo biglietti:

intero: 30€

ridotto: 25€

Biglietteria Teatro Verdi

Via Livello, 32 – 35139 Padova (PD)

Telefono: 049 87770213 / 8777011; E-mail: info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario biglietteria: dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle 19.00. Nel giorno dello spettacolo direttamente al castello carrarese un’ora prima dell’inizio.

Per gli altri titoli della Stagione Lirica e per il Concerto di Capodanno:

Biglietteria Teatro Verdi

Via Livello, 32 – 35139 Padova (PD)

Telefono: 049 87770213 / 8777011; E-mail: info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario biglietteria: dal 1 luglio al 2 settembre 2017: dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle 19.00.

dal 4 settembre 2017: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30