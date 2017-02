I lunedì d’Autore di IMG Cinemas

Da lunedì 13 febbraio ripartono a IMG Cinemas I lunedì d’autore, incontri cinematografici a cadenza settimanale dedicati ai migliori film d’autore di questa stagione, promossi dall’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie (AGIS) e dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE), in collaborazione con il Sindacato Critici Cinematografici (SNCCI).

La rassegna si articola nel modo seguente: ogni lunedì, al solo spettacolo delle ore 21.00, un diverso critico del SNCCI introdurrà lo specifico film oggetto dell’incontro, per poi concludere l’intervento a fine visione, invitando alla riflessione sui punti cruciali e sui principali temi affrontati, che diverranno spunto per una significativa e più approfondita argomentazione.

Lo spettacolo pomeridiano, invece, prevede solo la visione del film, senza il supporto della critica.

In sinergia con importanti enti e supportati dal prestigioso contributo dei critici ospiti, I lunedì d’autore offriranno, in un ciclo di nove appuntamenti (che termineranno lunedì 10 aprile), una peculiare occasione di dialogo e di confronto per il pubblico cinefilo, il quale potrà prendere parte agli incontri in modo interattivo, discutendo delle tematiche più significative espresse nei diversi film, o emerse in seguito all’analisi approfondita che ne accompagna la visione.

IMG Cinemas offrirà le versioni in lingua originale sottotitolate in italiano dei film oggetto della rassegna, fornendo così un valore aggiunto alla visione e permettendo ai partecipanti di godere appieno delle performance degli attori protagonisti, diretti dai più grandi autori del cinema mondiale.

Ecco il calendario degli incontri:

Lunedì 13 febbraio (ore 16.30 e 21.00) : È SOLO LA FINE DEL MONDO, di Xavier Dolan (97 minuti).

Lunedì 20 febbraio (ore 16.45 e 21.00): UN PADRE, UNA FIGLIA, di Cristian Mungiu (128 minuti).

Lunedì 27 febbraio (ore 16.45 e 21.00): PATERSON, Jim Jarmusch (118 minuti).

Lunedì 06 marzo (ore 16.45 e 21.00): AQUARIUS, di Kleber Mendonça Filho (142 minuti).

Lunedì 13 marzo (ore 16.45 e 21.00): IL CLIENTE, di Asghar Farhadi (125 minuti).

Lunedì 20 marzo (16.45 – 21.00): THE FOUNDER, di John Lee Hancock (115 minuti).

Lunedì 27 marzo (ore 16.45 e 21.00): IL CITTADINO ILLUSTRE, di Gastón Duprat, Mariano Cohn (118 minuti).

Lunedì 03 aprile (ore 16.45 e 21.00): MOONLIGHT, di Barry Jenkins (111 minuti).

Lunedì 10 aprile (ore 16.45 e 21.00): ELLE, di Paul Verhoeven (I) (130 minuti).