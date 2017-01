Un nuovo, interessante appuntamento nell’ambito degli spettacoli fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza: il 19 gennaio alle 20.45 sarà in scena al Ridotto “MACBETH? Study for wo.men” per la regia di Patricia Zanco e Daniela Mattiuzzi da traduzione e adattamento di Vitaliano Trevisan.

Dopo aver debuttato con successo ad ottobre al 69° Ciclo di Spettacoli Classici di Vicenza, negli spazi della Basilica Palladiana, lo spettacolo viene proposto al Ridotto, luogo teatrale convenzionale, in una messa in scena ripensata nel rapporto e nel coinvolgimento del pubblico. Attrici protagoniste con Patricia Zanco (Macbeth) saranno Francesca Botti, Beatrice Niero (Lady Macbeth), alla camera Corrado Ceron, sculture di Alberto Salvetti, costumi di Rossit Zaccaria Zanco. Lo spettacolo è una produzione fatebenesorelle teatro realizzata con il sostegno di Conversazioni 2016 – Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, in collaborazione con Mauro Zocchetta.

