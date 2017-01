Sesta tappa di Teatro in bottega: Madame Venise – Una signora da salvare

Teatro in Bottega nasce dall’incontro tra il regista Mattia Berto, che da anni svolge una ricerca sulle città e sui luoghi del quotidiano, e la fotografa Giorgia Chinellato, attenta sperimentatrice dell’animo umano.

Il progetto vuole abitare i negozi e le botteghe dei centri storici con azioni performative con l’obiettivo di fondere saperi e mestieri, far incontrare artisti e clienti spettatori valorizzando i luoghi del fare come nuovi palcoscenici di incontri.

Gli artisti coinvolti saranno attori, danzatori, videomaker e sound-designer, con i quali costruire di volta in volta eventi site-specific nell’ottica di realizzare una nuova mappa delle città attraverso chi le vive

La sesta tappa di Teatro in Bottega ha scelto due luoghi storici come protagonisti. Parliamo del locale veneziano Harry’s Bar, dichiarato patrimonio nazionale nel 2001 dal Ministero dei Beni Culturali. Rinomato per la sua clientela intellettuale e aristocratica e reso leggendario per la frequentazione dello scrittore Ernest Hemingway.

Arrigo Cipriani ha accettato di essere attore per un giorno nel video di lancio della sesta tappa, considerato l’inizio della performance Madame Venise – Una signora da salvare. La storia continua da Caberlotto, da un secolo attivo a Venezia e nel settore della pellicceria a due passi da Rialto dove si svolgerà la performance lunedì 30 gennaio.

Qui troveremo un giovane James Bond alle prese con una missione impossibile: salvare una meravigliosa ragazza di cui è perdutamente innamorato. La giovane ragazza è ovviamente la città di Venezia, interpretata da una venezianissima Gaia Zitti. Da Caberlotto troveremo anche altre città d’Italia, quali Roma, Milano, Firenze, Palermo, Napoli che hanno subito la stessa sorte di Venezia, ossia comprate da un magnate straniero insensibile e capriccioso che avrà il volto del regista Mattia Berto.

Il destino di Venezia è nelle mani del giovane 007, l’attore Mario Scerbo attivo soprattutto nel mondo del teatro, vantando collaborazioni con nomi importanti come Giorgio Albertazzi, Massimo Ranieri e Giancarlo Sepe ma con uno sguardo verso il teatro di ricerca. Negli ultimi anni concede il suo talento anche alla televisione, occupandosi anche di produzione e casting.

https://www.youtube.com/watch?v=mCTnwL386lY

Per prenotare si prega di chiamare il seguente numero 329 8407362 oppure scrivere a info@mpgcultura.it