Marianne Mirage e il successo di “Le canzoni fanno male”

Marianne Mirage conquista i primi riconoscimenti e arriva in vetta all’airplay radiofonico, piazzandosi al n.1 della classifica dei brani più trasmessi tra le Nuove Proposte di Sanremo, ed è il 4° brano più trasmesso delle 30 canzoni del Festival.

Anche se è stata inaspettatamente eliminata dalla gara, il brano di Marianne ha conquistato per la freschezza e l’originalità ed è diventato fin da subito una hit.

Il 10 febbraio, viene pubblicato in digitale LE CANZONI FANNO MALE il nuovo EP di Marianne Mirage che contiene, oltre al brano omonimo di Sanremo 2017, altre quattro canzoni che fotografano come una polaroid quella che è l’artista oggi: una musicista completa che porta, insieme alla sua inseparabile chitarra, nel pop del futuro l’anima e tutti i colori della musica “black”.



LE CANZONI FANNO MALE è stato scritto da Francesco Bianconi (Baustelle) e Kaballà – è una grintosa ballad soul con un gran ritornello ritmato che enfatizza l’espressività dell’artista. Si racconta l’amore con uno sguardo obliquo e disincantato, un’assoluta novità per il repertorio sanremese, “troppe rime cuore, amore che non sono neanche divertenti”.

Quando l’ho sentita ho lottato per averla. L’ho cantata, l’ho fatta arrivare a Bianconi interpretata a modo mio, e lui pare ne sia rimasto affascinato e subito colpito – Marianne

Il titolo coraggioso dell’EP “LE CANZONI FANNO MALE” suona come una dichiarazione d’amore. Dentro racchiude il sentimento legato a quelle canzoni che portiamo nel cuore, che non si riescono più nemmeno ad ascoltare con leggerezza, tanto forte è il loro effetto su di noi.

Quando è arrivata la convocazione per il Festival di Sanremo Marianne era nel bel mezzo della produzione dei brani che avrebbero dovuto comporre il suo nuovo album, il successore di “Quelli come me” (uscito nel 2016 per Sugar), che l’ha portata ad una grande crescita live con concerti in Italia e in tante città estere (Berlino, Parigi, Tokyo che hanno fatto da sfondo ad alcuni dei suoi videclip).

Le sonorità della musica jazz-soul e pop sono il trait d’union del nuovo lavoro “LE CANZONI FANNO MALE” che mixa felicemente una scrittura e un canto blues/soul con una produzione che guarda alle tendenze più attuali del “pop”, ad artisti come Alicia Keys e Saint Vincent, Erykah Badu, Selah Sue, che negli ultimi anni si sono imposti all’attenzione internazionale.