Max Pezzali. Guardare al futuro, traendo insegnamento dal passato

Le canzoni alla radio: disco di inediti e best of. Per festeggiare i 25 anni di carriera (e i 50 i età) di Max Pezzali. E poi un lungo tour insieme a Nek e Francesco Renga, inedito trio che già avevamo ascoltato in Duri da battere: «Era una “canzone in sospeso” che non mi convinceva fino in fondo. Il problema di scrittura è stato risolto da Nek e Renga: ho capito che quel pezzo avrebbe funzionato con delle voci con caratteristiche timbriche ed estensioni tecniche diverse. Tre voci diverse fanno tre cose diverse, ma insieme possono suonare molto bene. Ho pensato che quell’idea, oltre che per il pezzo, potesse essere trasportata sul palco con i repertori di tutti e tre. Per noi era una grossa opportunità, perché abbiamo carriere piuttosto lunghe alle spalle e siamo convinti che sia necessario rinnovarsi per non ripetersi sempre. Lì è partita la sfida: ci è sembrata una cosa divertente, praticabile e che potrebbe dare un valore aggiunto alle nostre canzoni. Sarà anche un’occasione per cercare di avvicinare a noi il pubblico degli altri due “compagni di viaggio” e dimostrare ai nostri fan che non abbiamo portato sul palco un pirla! È una delle cose più stimolanti che potessero succedermi, e credo di poter parlare anche a nome di Nek e Francesco. Per me è come se fosse il primo tour della mia vita».

Un successo, quello di Max, che non vede battute d’arresto. Anni ’90 cavalcati da gran protagonista e una contemporaneità in cui ha saputo rinnovarsi. «La chiave per il successo? Rimanere onesti. Guardare al futuro, tenendo conto del proprio passato, ma traendone insegnamento».

Il futuro vede appunto questo nuovo disco, dalla natura molto variegata: «Ci sono sette pezzi nuovi (più Tutto ciò che ho, che ho completamente stravolto). È una sorta di disco di inediti, con una “combo” che prevede una raccolta. Sono i miei 25 anni di carriera e quindi, se non l’avessi fatto, me l’avrebbero chiesto».

Seguirà il tour, che però non farà tappa a Sanremo (non almeno in gara): «Sicuramente non in gara, visto che non abbiamo presentato nessun brano. Però, se fossimo chiamati come ospiti, credo che accetteremmo volentieri».

Per il resto, tanti anni ’90: «Quando canto quelle canzoni penso alla circostanza in cui sono nate, ma lo faccio con la consapevolezza di adesso. È come se fosse una nuova contestualizzazione».

Le date dell’instare tour:

17 novembre Roma, Discoteca Laziale

18 novembre Firenze, Galleria del Disco

19 novembre Torino, Feltrinelli Stazione Porta Nuova

20 novembre Marghera, Nave de Vero

21 novembre Parma, Mediaworld

22 novembre Napoli, Feltrinelli Stazione

23 novembre Milano, Mondadori Duomo