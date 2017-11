Presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Roma, Mazinga Z – Infinity di Junji Shimizu celebra i 45 anni del primogenito di Gō Nagai nel duplice intento di premiare gli affezionati e conquistare i giovanissimi con una buona dose di effetti speciali, collocandosi tra il reboot e l’omaggio imbottito di fanservice.

Sono passati ormai dieci anni dalla sconfitta dell’Impero di Micene: i mostri meccanici sono un ricordo del passato e l’energia fotoatomica che alimentava Mazinga Z e il Grande Mazinga – rimasti a prender polvere nella sala di un museo – è ora utilizzata per soddisfare il fabbisogno mondiale. Il grande Koji Kabuto, riciclatosi come scienziato, è convocato al centro di ricerca del Monte Fuji per ispezionare un mecha di proporzioni mai viste – il Mazinga Infinity del titolo – la cui chiave d’attivazione è un androide dalle fattezze femminili, da Koji battezzata Lisa. Nemmeno il tempo di una rimpatriata con Sayaka, Testuya e Jun che il centro viene attaccato dall’armata del Dottor Inferno, il quale riesce a impossessarsi del nuovo robot e forzare la chiave d’accesso, tenendo sotto scacco l’umanità. Starà nuovamente a Koji evitare il peggio, chiamando a raccolta gli amici di sempre per sconfiggere i nemici tornati in vita.

Primo lungometraggio dedicato al robottone e prodotto dalla Toei, Mazinga Z – Infinity mostra i muscoli già in apertura con la spettacolare scena dell’attacco a una centrale energetica in Texas, sciorinando tutte le mosse più conosciute, dai pugni-razzo alla scure-fotonica, la cui resa sul grande schermo è corroborata dall’impiego della CGI, indispensabile per catturare l’attenzione delle nuove generazioni ma che non manca di far storcere il naso ai fan di lunga data, abituati a un’animazione più ingenua ma forse proprio per questo più fruibile.

Il film cerca in diversi punti di recuperare il favore proprio di questi ultimi facendo leva sulla nostalgia, a partire dalla opening eseguita da Ichiro Mizuki: in questo revival ci sono tutti, buoni e cattivi, ma il quadro generale è abbastanza desolante. Senza una ragione per combattere, i piloti di mecha si sono dovuti reinventare: Boss, Nuke e Mucha hanno aperto un chiosco di ramen, i proff. Nossori, Morimori e Sewashi non si capisce bene che fine abbiano fatto – ma alla fine compariranno in laboratorio pronti a rimettere in funzione i robot – , mentre Testuya e Jun stanno per mettere su famiglia e anche Sayaka sembra aspettarsi lo stesso da Koji.

Il nostro eroe è invece insofferente a questa sorta di imborghesimento e sembra persino sollevato alla notizia che Infinity è finito nelle mani del Dottor Inferno e che dunque dovrà ripetere in un rush la sua epopea, sconfiggendo nuovamente il Barone Ashura, il Conte Blocken e la turba di mikenes non caratterizzati. La questione etica è ancora quella. «Chi pilota Mazinga può essere un dio o un demone», riecheggiano le parole del nonno, ma stavolta l’obiettivo del Dottor Inferno non è la conquista del mondo, bensì la distruzione dell’universo per plasmarne uno nuovo. Ovviamente ciò non accadrà, e grazie a un espediente à la Dragon Ball il protagonista accumulerà l’energia sufficiente a vibrare il colpo fatale. Ma sul piano morale il Dottor Inferno vince: egli coglie nel segno quando, in occasione dello scontro finale, mette a nudo l’ipocrisia di Koji, che tanto ha lottato per la pace per scoprire che quello che desiderava davvero era uccidere. In uno scenario in cui i personaggi positivi hanno perso la loro verve nagaiana – il carattere ribelle, l’umorismo demenziale, il velato erotismo, riscopribili giusto in un paio di sequenze con Boss – , ci si ritrova paradossalmente a tifare per il cattivo, poiché animato da una sincera adesione ai propri disvalori, rimasti genuinamente eversivi come un tempo, anzi forse ancor più di prima.

Il nucleo ideologico della serie originale ne risulta pertanto intaccato, e nonostante il piacevolissimo stimolo visuale, a proiezione conclusa si è colti da una vaga amarezza. Le nozze con Sayaka sono pianificate, i Mazinga riportati in cantina, gli avversari sconfitti senza possibilità di ritorno. Nel complesso, un’opera godibile e da vedere anche solo per constatare gli enormi passi avanti compiuti con le animazioni, ma che mette la parola fine all’età degli eroi di Gō Nagai.