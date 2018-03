Il titolo, Metti la Nonna in Freezer, è forse una delle peggiori scelte di marketing che si potessero fare.

Speriamo che questo non comporti indifferenza per una deliziosissima, ma soprattutto molto divertente commedia italiana.

Metti la nonna in freezer è una riuscita commedia nera scritta da Fabio Bonifacci, marchio di garanzia tra gli sceneggiatori, e diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stati, che si sono fatti strada come autori di programmi satirici (soprattutto Sky) dopo aver realizzato il loro spot da oltre 1 milione di visualizzazioni su youtube, Inception_Berlusconi.

Claudia (Miriam Leone) è una giovane restauratrice cui la Sovrintendenza dei lavori pubblici deve una cospicua somma di denaro da troppo tempo. La sua ditta tira a campare grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Ma quando l’anziana donna muore improvvisamente, Miriam in lacrime è costretta a comunicare alle sue due colleghe (due brillanti Lucia Ocone e Marina Rocco) che non può più pagare lo stipendio. Ed è a questo punto, una di loro propone un’idea per nulla ortodossa, ma non c’è altra soluzione: congelare la nonna per poter continuare a beneficiare della ricca pensione. Solo per qualche mese… che sarà mai.

Tutto potrebbe filare liscio, se sulla sua strada di Claudia non comparisse il maresciallo della Finanza Simone Recchi (Fabio De Luigi). L’integerrimo finanziere, che non si prende ferie da sei anni e costringe i suoi uomini a turni sfiancanti, è goffo e imbranato in amore. Ma, quando vede Claudia, è amore a prima vista, per lui. Spalleggiato dai suoi colleghi, che non vedono l’ora che si tolga un po’ di torno e dia loro tregua, Simone si butta nel corteggiamento di Claudia.

La ragazza, da parte sua, sapendo di aver commesso un crimine, prova a stare al gioco amoroso. Inizia così una serie di buffissime situazioni e spassose gag tenute insieme da dialoghi vivaci che sanno far ridere con il cuore. Questo è anche merito di un cast in perfetta sintonia con i toni di questa black comedy.

Ben scritto e con un montaggio (Giancarlo Fontana) che dà ritmo all’azione, è una commedia da vedere, una storia molto ironica fatta di sentimenti che si affaccia con leggerezza su un’attualità fatta di giovani precarie che per sbarcare l lunario sono costrette a congelare una nonna e su un gruppo di uomini di legge, devoti al loro lavoro, che senza raccomandazioni proseguono onestamente nella loro carriera.