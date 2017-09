Martino Piccione (Giuseppe Fiorello) è un bravissimo chitarrista: è stato in tour con Bennato, Elisa, Jovanotti. A 49 anni spera ancora che qualcuno lo noti come solista, ma il cd che ha prodotto ha scarso successo. Quando il tour di Jovanotti finisce, Martino non può che tornare nel suo paese in Puglia, sperando sempre nella chiamata che svolti la sua carriera.

Dal manager ai suoi compaesani, nessuno crede ormai che possa diventare un musicista famoso. Infatti se gli chiedono un autografo, è quello degli artisti famosi con cui suona. Ma al paesello ritrova l’amico di sempre Peppino Quaglia (Pierfrancesco Favino). E sarà proprio quest’ultimo ad assecondare il piano disperato di Martino. Perché soprattutto nei pochi giorni al paese, Martino ha capito definitivamente che se non vai in televisione non sei nessuno. Sono i programmi televisivi a decretare il successo di un persona, che abbia talento oppure no. Da Uomini e Donne ai programmi sulle persone scomparse. Ed è così che Martino, con la complicità di Peppino, organizza la sua sparizione. Nel giro di poco tempo, in paese arrivato tg e giornalisti: la scomparsa di Martino Piccione ha una risonanza mediatica incredibile. Ma il chitarrista che sogna di diventare un celebre solista dovrà fare i conti con qualcosa che non aveva considerato.

Alessandro Pondi, classe ’72, romanziere e sceneggiatore, debutta sul grande schermo con una commedia ben congegnata nella narrazione ed equilibrata nel bilanciamento tra commedia e malinconia. Scritto insieme a Paolo Logli e Giuseppe Fiorello, Chi m’ha visto è una storia ironica sul popolo assuefatto dai programmi televisivi che decretano il successo; è un film che parla dell’ansia di apparire come metro di giudizio per vedere riconosciuto il proprio talento. A farla da padrone sono gli attori che danno il valore aggiunto occupando, a volte invadendo inevitabilmente la scena con la loro presenza. La coppia Favino/Fiorello è in perfetta sintonia. Fiorello è una maschera che sa essere comica e malinconica al tempo stesso. Favino, che si diletta recitando con l’accento pugliese, dimostra una volta di più non solo la sua versatilità, ma la sua arte nel far proprio e rendere memorabile un personaggio. Sabrina Impacciatore, nel ruolo di una conduttrice senza scrupoli, riesce a incarnare tanti animali televisivi mantenendo un’irresistibile vena comica.

Non siamo davanti alla commedia dell’autunno; e tolto qualche cliché, di certo ha tutte le carte in regola per essere assaporata con il sorriso.