I migliori concerti in Veneto dal 1 al 15 febbraio 2017

E’ Omer Meir Wellber il protagonista del prossimo concerto sinfonico al Teatro La Fenice. Impegnato nelle recite del Tannhäuser, il direttore israeliano offre al pubblico veneziano Schelomo, Rapsodia ebraica per violoncello e orchestra di Ernest Bloch, una nuova opera commissionata nell’ambito del progetto “Nuova musica alla Fenice”, oltre alla Quarta Sinfonia di Schumann nella revisione di Gustav Mahler. Mentre il palco si prepara ad accogliere un ritorno operistico, Gina di Cilea diretto da Francesco Lanzillotta, Paolo Gallarati ricerca i segreti custoditi nelle opere di Verdi e raccolti nel suo ultimo libro Verdi ritrovato per la casa editrice Il Saggiatore.

Alle Sale Apollinee, il Quartetto Lyskamm presenta alcune pagine di Bartok e Ravel mentre il Trio di Parma continua il suo viaggio nella musica da camera di Beethoven.

Dopo aver approfondito la figura di Étienne-Nicolas Méhul, il Palazzetto Bru Zane propone una serata d’ascolto sui Quartetti di Gounod eseguiti dal Quartetto Cambini e un laboratorio musicale per il più piccoli.

Mentre il Teatro Toniolo di Mestre assume per una sera i tratti ripici di un caffè viennese per ospitare alcuni musicisti dell’Orchestra Rai di Torino sulle note di Lehár e Strauss, all’Auditorium Pollini di Padova i fiati dell’Orchestra di Padova e del Veneto propongono una selezione dalla riduzione d’epoca per fiati e contrabbasso del Barbiere di Siviglia di Rossini. Per la musica da camera, gli Amici della musica di Padova ripercorrono le Sonate per violino di Beethoven con il duo Marzadori-Laneri, un programma di tematica francese (Saint-Saëns, Debussy, Casella) sui pianoforti del Duo Tal & Groethuysen e il recital del pianista Giulio Andreetta che alterna composizioni proprie alle Sonate di Mozart e Beethoven.

Se il Teatro di Vicenza ripensa al romanticismo attraverso il canto del violoncello di Sol Gabetta, il Comunale di Treviso dedica un appuntamento al repertorio per clarinetto e corno di bassetto con Alessandro Carbonare, Luca Cipriano e Perla Cormani.

Infine, al Teatro Filarmonico di Verona Alpesh Chauhan dirige il Concerto per quattro sassofoni di Philip Glass tra il Prélude di Debussy e la Patetica di Čajkovskij mentre dal podio Valerio Galli riprende Pagliacci di Leoncavallo sulle scenografie di Franco Zeffirelli.

TEATRO LA FENICE

01 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 -15/02

PALAZZETTO BRU ZANE

02 – 05 – 11/02

TEATRO TONIOLO

11/02

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

04 – 10/02

AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA

04 – 06 – 14/02

TEATRO COMUNALE DI TREVISO

06/02

TEATRO COMUNLE DI VICENZA

11/02

TEATRO FILARMONICO DI VERONA

02 – 03 – 04/02

pa7zkul