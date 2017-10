I migliori concerti in Veneto dal 1 al 15 ottobre

Dopo la cerimonia di assegnazione del Leone d’oro, la Biennale Musica continua a rivolgere il suo sguardo ad Est con una serie di appuntamenti tra i quali si inserisce anche l’evento musicale dedicato alla consegna del Leone d’argento al compositore Dai Fujikura, con protagonisti l’Orchestra di Padova e del Veneto e il direttore Yoichi Sugiyama.

Dell’edizione del 1934, il Teatro Malibran ripropone il mito di Cefalo e Procri nell’opera di Krenek, accostato a Eccessivo è il dolor quand’egli è muto, dal Lamento di Cavalli di Silvia Colasanti. Al Teatro La Fenice, John Axelrod si prepara a dirigere la prima Sinfonia di Brahms e il Concerto pianistico di Schumann con la solista Gloria Campaner. Mentre il Don Giovanni di Mozart, per la regia di Damiano Michieletto, richiama sul podio il direttore Stefano Montanari, alle Sale Apollinee il tenore Leonardo Lisi propone una serie di romanze del Novecento italiano in compagnia di Marina D’Ambroso al pianoforte. A Mario Ruffini, che presenta il volume pubblicato da Marsilio sul rapporto tra Luigi Dallapiccola e le arti visive, dopo l’apertura della stagione musicale del Teatro Toniolo di Mestre, Massimo Somenzi, in compagnia di Vincenzo Paci e Giancarlo Di Vacri, esegue i Phantasiestücke op. 73 di Schumann e il Trio KV 498 Kegelstatt di Mozart. Io sono Musica proseguirà con il concerto fuori abbonamento Musica per la solidarietà.

Al Comunale di Treviso continua la collaborazione tra il Teatro e il Conservatorio di Venezia con Lucia di Lammermoor mentre l’appuntamento con il grande cinema fa incontrare la proiezione di The Student Prince in old Heidelberg di Ernst Lubitsch con la partitura originale di Carl Davis al Teatro Verdi di Pordenone, grazie all’Orchestra San Marco diretta da Mark Fitz-Gerald. Infine, il Coro Ana Milano reinterpreta i Canti alpini e militari dal 1896 al 1943, diretto da Massimo Marchesotti.

BIENNALE MUSICA:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07/10

TEATRO LA FENICE:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 -13 – 14 – 15/10

TEATRO TONIOLO DI MESTRE:

01 – 07/10

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO:

07/10

TEATRO COMUNALE DI TREVISO:

11 – 13 – 15/10

TEATRO VERDI DI PORDENONE:

08 – 14/10